На Венецианском кинофестивале представят более 45 российских картин

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 45 российских проектов представят на 74-м Венецианском кинофестивале, сообщает во вторник пресс-служба "Роскино".

74-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября. Фестиваль откроет фантастическая комедия Александра Пэйна "Короче". Жюри возглавит американская актриса Аннетт Бенинг.

"Роскино" как официальный партнер Венецианского международного кинорынка при поддержке Министерства культуры РФ традиционно презентует лучшие российские фильмы на стенде ROSKINO – Russian Cinema Worldwide. В обновленный каталог Международного передвижного кинорынка DOORS вошли более 45 разножанровых российских проектов производства 2016-2018 годов", — говорится в сообщении.

Также в рамках деловой программы Венецианского кинофестиваля 3 сентября в отеле "Эксельсиор" состоится панельная дискуссия мировых кинокомиссий. Генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе представит зарубежным коллегам кинокомиссию Москвы и расскажет о первых инициативах.