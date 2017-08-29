На Венецианском кинофестивале представят более 45 российских картин

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 45 российских проектов представят на 74-м Венецианском кинофестивале, сообщает во вторник пресс-служба "Роскино".
"Роскино" как официальный партнер Венецианского международного кинорынка при поддержке Министерства культуры РФ традиционно презентует лучшие российские фильмы на стенде ROSKINO – Russian Cinema Worldwide. В обновленный каталог Международного передвижного кинорынка DOORS вошли более 45 разножанровых российских проектов производства 2016-2018 годов", — говорится в сообщении.
Также в рамках деловой программы Венецианского кинофестиваля 3 сентября в отеле "Эксельсиор" состоится панельная дискуссия мировых кинокомиссий. Генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе представит зарубежным коллегам кинокомиссию Москвы и расскажет о первых инициативах.