В "Москино" покажут советские фильмы об отношениях подростков и учителей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В сети кинотеатров "Москино" для школьников и студентов 1 и 2 сентября пройдет программа "На фильм старше". Юным зрителям будут представлены лучшие советские картины, которые позволят погрузиться в трогательную историю отношений между подростками, их отношений с родителями и учителями, сообщается на официальном портале мэра столицы.

Главные герои фильмов — школьники и подростки, которые сталкиваются с благородством и подлостью, учатся на ошибках и взрослеют на глазах.

В программу войдут такие картины, как комедия "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Элема Климова, семейный фильм "Звонят, откройте дверь" Александра Митты, одна из наиболее культовых работ советского времени "Розыгрыш" Владимира Меньшова, мелодрама "Ключ без права передачи" Динары Асановой, музыкальная комедия "Баламут" Владимира Рогового, драма "Вам и не снилось…" Ильи Фрэза и многие другие.