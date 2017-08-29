Актер из "Игры престолов" рассказал, о чем будет следующий сезон

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сыгравший сира Давоса Сиворта в "Игре престолов" актер Лиам Каннингэм рассказал, о чем будет следующий, восьмой сезон сериала, сообщает издание Hollywood Reporter.

В понедельник на экраны вышел заключительный эпизод седьмого сезона "Игра престолов" под названием "Дракон и волк".

"Я думаю, что в следующем сезоне сойдутся все элементы паззла. Я думаю то, что было в этом сезоне, в целом, это разрозненные места и люди. В конце концов, воронка пришла к отметке, в которой все вместе", — сказал Каннингэм.

"Это должно быть интересно, куда это идет, потому что все эти люди и семьи, которые не знают друг друга, объединяются, чтобы бороться с общим врагом", — продолжил он.

Актер отметил, что съемочная группа еще не видела сценария следующего сезона, в котором будет шесть эпизодов.

"Все может пойти куда угодно… Люди не знают, куда все идет, не знают, какими будут сражения, не знают, кто будет не троне в конце. Мы даже не знаем, будет ли трон! Все, что угодно, может произойти… Это невероятно запутанная история, созданная взрослыми для взрослых", — поделился Каннингэм.

На вопрос, какое настроение сложится у съемочной группы в конце съемок завершающего сезона, Каннингэм ответил, что это будет "необычайно странно". "Для нас… быть частью этой истории, этого неоспоримого культурного феномена — невероятный подарок. Это одна из вещей, которыми я горжусь больше всего в своем резюме. Я буду улыбаться, вспоминая эту работу, до конца своих дней", — сказал актер.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.