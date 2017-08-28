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Культура

Московскую акцию "Ночь кино" посетили более 35 тысяч человек

20:4728.08.2017
(обновлено: 20:48 28.08.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВывеска кинотеатра. Архивное фотоВывеска кинотеатра. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 35 тысяч человек посетили акцию "Ночь кино" в Москве, которая объединила свыше 440 мероприятий, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Федеральная акция "Ночь кино" прошла во второй раз в День российского кино. В течение двух дней — 26 и 27 августа — россиян ждали кинопоказы под открытым небом, премьеры, концерты, а также экспозиции, посвященные киноискусству. По всей стране было задействованы более 2,5 тысячи площадок.

Кинотеатр. Архивное фото
© Илья Питалев
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"В минувшие выходные в столице состоялась вторая общегородская акция "Ночь кино". В ее рамках прошло 446 мероприятий, которые посетили более 35 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Центральной темой акции в этом году стало 870-летие Москвы, а главной сценой выбрали внутренний двор Музея Москвы, где 26 августа прошла церемония открытия "Ночи кино".

"У жителей Москвы огромный интерес к отечественному кино, к его лучшим достижениям, к его перспективам. Сегодня в столице 688 кинозалов — это в несколько раз больше, чем было в 1991 году. Таким образом, у нас есть где посмотреть, а что посмотреть — это наша задача, в том числе и задача этой акции", — сказал глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, чьи слова приводятся на сайте.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / nyul
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Во дворе Музея Москвы представили дипломные короткометражки студентов Московской школы кино. Затем состоялся показ фильма "Время первых". В кинотеатрах состоялись предпремьерные показы самых ожидаемых российских фильмов осени — "Аритмия", "Гоголь. Начало" и "Про любовь. Только для взрослых". В летнем кинотеатре "Музеона" представили легендарный фильм "Асса" в формате sing-along.

Двадцать седьмого августа в саду имени Баумана прошел образовательный фестиваль. Посетители учились создавать анимацию и смотрели фильмы. Вечером зрители приняли участие в мастер-классах от Московской школы кино и Высшей школы кино "Арка".

Насыщенную программу подготовили также кинотеатры сети "Москино". Так, например, 27 августа режиссер Юрий Норштейн выступил в кинотеатре "Звезда" и рассказал о фильмах, которые его вдохновили.

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