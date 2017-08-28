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Культура

Российско-американский джем: что слушал президент на Koktebel Jazz Party

18:3028.08.2017
(обновлено: 18:32 28.08.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017. Слева - музыкант-саксофонист Сергей ГоловняПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017. Слева - музыкант-саксофонист Сергей Головня
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ведущие российские и зарубежные джазовые музыканты стали участниками 15-го Koktebel Jazz Party, который прошел в Крыму с 18 по 20 августа. В заключительный день международного фестиваля его посетил и президент России Владимир Путин. Глава государства остался на выступление пианиста Якова Окуня, саксофонистов Сергея Головни и приглашенной джазовый звезды из США Лью Табакина.

Путин со сцены Koktebel Jazz Party обратился к участникам и гостям фестиваля
© РИА Новости
Путин со сцены Koktebel Jazz Party обратился к участникам и гостям фестиваля

Специально для президента музыканты исполнили импровизации на культовые темы "Подмосковные вечера" и "Город над вольной Невой". Среди других композиций были любимые главой государства "Московские окна" и "Blueberry Hill". Первую из них Владимир Путин в мае этого года сыграл на рояле в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, а вторую — как-то спел на благотворительном концерте. В финале Лью Табакин в дуэте с Яковом Окунем исполнили известный джазовый стандарт "Afternoon in Paris".

Закрывая фестиваль, его основатель, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что президенту понравился особенный "комплимент" музыкантов, составленный из его любимых композиций. РИА Новости узнало больше об исполнителях, покоривших своим мастерством президента.

Яков Окунь

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМузыкант Яков Окунь во время выступления "Международного ансамбля Якова Окуня" на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Музыкант Яков Окунь во время выступления "Международного ансамбля Якова Окуня" на фестивале Koktebel Jazz Party 2017

Один из лидеров современного российского джаза Яков Окунь родился в семье известного пианиста и педагога — Михаила Окуня. Несмотря на то что занятия музыкой начались с классической скрипки, очень скоро стало понятно, что джаз у него, что называется, в крови. Уже после окончания Гнесинского училища Якова приглашали выступать с известными отечественными джазменами на международных фестивалях.

В конце 1990-х Окунь собрал свое трио, в которое вошли барабанщик Александр Машин и контрабасист Антон Ревнюк. Коллектив стал постоянным участником главных джазовых событий России и Европы. Окунь регулярно выступает на Koktebel Jazz Party со своим многолетним партнером по сцене — саксофонистом Сергеем Головней. Так, в прошлом году пианист подготовил для фестиваля авторскую программу, которую совместно с Головней написал специально для открытия фестиваля в Коктебеле.

Политике здесь не место - иностранные музыканты о Крыме, джазе и шантаже Госдепа
© РИА Новости
Политике здесь не место: иностранные музыканты — о Крыме, джазе и шантаже Госдепа

На Koktebel Jazz Party — 2017 Яков Окунь привез в Крым международный ансамбль, в который, помимо Сергея Головни, вошли выдающиеся джазмены со всего мира: американский саксофонист Лью Табакин, японский контрабасист Ясуси Накамура и потрясающий барабанщик из Филадельфии Байрон Лендхе. Именно на выступление этого коллектива и приехал Владимир Путин в третий, заключительный день фестиваля.

Сергей Головня

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАрт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня выступает на фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня выступает на фестивале Koktebel Jazz Party

Российский саксофонист, флейтист, композитор и арт-директор Koktebel Jazz Party Сергей Головня известен как талантливый аранжировщик и исполнитель с огромной джазовой эрудицией. Сам Головня называет себя в первую очередь инструменталистом, отмечая, что в последнее время больше пишет музыку, чем играет. Тем не менее для гостей фестиваля в Крыму он давно стал одним из самых любимых и ожидаемых исполнителей.

Головня начал свой музыкальный путь с обучения игре на фортепиано, но вскоре понял, что его призвание — духовые. После классической флейты он поступил в джазовое училище, где стал выступать как саксофонист. Головню приглашали как известные российские джазовые коллективы (ансамбль "Каданс" Германа Лукьянова, оркестры Олега Лундстрема, Игоря Бутмана, JVL Big Band), так и выдающиеся американские музыканты: Джонни Гриффин, Эдди Хендерсон, Джеймсом Сполдинг.

Музыканты во время репетиции на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Весь этот джаз: в Коктебеле завершился фестиваль Koktebel Jazz Party

Делясь с РИА Новости впечатлениями о выступлении перед президентом, Головня отметил, что ему было особенно приятно играть для настоящего ценителя джаза.

"Эти чудесные мелодии мы подарили президенту в ответ на его любовь к джазу. Глава государства сидел в первом ряду и с явным удовольствием слушал джазовую музыку. Реакция президента поддержала и вдохновила нас", — отметил музыкант.

Лью Табакин

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники "Международного ансамбля Якова Окуня" во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники "Международного ансамбля Якова Окуня" во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017

Легендарный американский тенор-саксофонист и флейтист Лью Табакин приехал в Коктебель по приглашению Якова Окуня. Последний обладает особой привилегией на фестивале: он самостоятельно отбирает музыкантов, выходящих с ним на сцену. С Россией 77-летнего уроженца Филадельфии связывает давняя любовь: американский исполнитель впервые выступал в Москве еще в начале 1990-х с оркестром Олега Лундстрема. Именно тогда саксофонист познакомился с молодым Яковом Окунем.

Позже Табакин возвращался в Россию — ездил с гастролями и давал мастер-классы. Как отмечал музыкант в интервью, он уже тогда обратил внимание на то, сколько здесь талантливых саксофонистов. Среди прочих он выделял и Сергея Головню. За эти годы Табакин обзавелся большим количеством знакомых среди российских джазменов, поэтому на Koktebel Jazz Party его встречали не просто как "живую легенду", но как друга.

Об этом же писали и западные джазовые издания, которые традиционно опубликовали анонсы и программу фестиваля. "Политика может разделять нас, но музыка объединяет", — гласил заголовок американского Elmore Magazine. Российские и зарубежные исполнители, выступившие перед президентом Путиным, как нельзя лучше доказали этот тезис.

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