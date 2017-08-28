Эксперт объяснил небольшое число окупившихся летом российских фильмов

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Небольшое число российских фильмов, окупившихся летом текущего года, обусловлено тем, что летний период в прокате в РФ традиционно считается низким; при этом говорить об окупаемости только на основании сборов в кинотеатре некорректно, заявил РИА Новости замглавреда портала Kinoвusiness.com Евгений Володин.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что летом 2017 года прибыльная картина в российском прокате была только одна — комедия "Бабушка легкого поведения". Министр культуры Владимир Мединский назвал минувший сезон "провальным" из-за слабого продвижения картин перед выходом в прокат. Всего, по данным издания, с начала года окупились только четыре российских фильма — "Притяжение" комедия "Гуляй, Вася", хоррор "Невеста" и "Бабушка легкого поведения".

"В Америке лето — сезон блокбастеров, у нас все с точностью до наоборот: летом люди не очень рвутся в кинотеатры, а стараются куда-то уехать, а в этом году у нас половины лета не было вообще, во вторую половину все старались наверстать. Летом российские продюсеры стараются ничего серьезного, что может собрать деньги, не выпускать, берегут фильмы к началу учебного года, на школьные каникулы. Основная драка за прокат — в начале января", — рассказал Володин.

По словам Володина, с начала года в российском прокате, в частности, окупились фильмы "Притяжение", "Елки 5", анимационный фильм "Три богатыря и Морской царь" и "Бабушка легкого поведения". Он отметил, что в настоящее время трудно определить, окупился фильм или нет, поскольку помимо проката в кинотеатрах создатели картин имеют и другие источники дохода.

"Проблема в том, что по половине российских фильмов у нас нет точных данных по бюджету, продюсеры их тщательно скрывают обычно. Мы всегда считали, что фильм окупился, если он собрал больше своего производственного бюджета в два раза. Сейчас маркетинговый бюджет зачастую приближается к производственному и говорить "окупился", "не окупился" не совсем корректно. Кроме кинотеатров у нас есть еще очень много других платформ, на которых фильмы зарабатывают деньги, — продажа видео, показ в других странах, показ по телевидению, доходы от которых ни один продюсер не будет афишировать, у нас экономика такая", — добавил он.