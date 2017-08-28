Фильм "Малыш на драйве" стал лидером российского проката

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Фильм британского режиссера Эдгара Райта "Малыш на драйве" про подростка в услужении у мафии занял первое место в российском прокате, собрав 156,7 миллиона рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

Фильм с участием таких звезд как Кевин Спейси, Джейми Фокс, Джон Хэмм и Лили Джеймс рассказывает о молодом парне по прозвищу Бейби, который обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся жизнь главного героя — это сплошные погони и перестрелки, так как он, вопреки возрасту, работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.

Второе место заняла российская комедия с Александром Ревой в главной роли "Бабушка легкого поведения", которая заработала 74,1 миллиона рублей за выходные и 264 миллиона рублей за две недели проката. На третьем месте оказался "Эмоджи фильм" со сборами в 66,6 миллиона рублей за выходные и 276,9 миллиона рублей за две недели проката.

Четвертую строку занимает фантастическая картина Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет", чьи сборы за уикенд составили 66 миллионов рублей миллионов рублей за три недели проката. Замыкает пятерку лидеров боевик "Телохранитель киллера", который заработал в российском прокате 56 миллионов за выходные и 203 миллиона рублей за две недели проката.