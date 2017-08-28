СМИ назвали единственный российский фильм, окупившийся в прокате летом

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Лишь один российский фильм — "Бабушка легкого поведения" — окупился в прокате летом 2017 года, пишет газета "Коммерсант".

По данным портала kinodata.pro, фильм Марюса Вайсберга собрал в России и странах СНГ 130 миллионов рублей. При этом бюджет картины составил 90 миллионов рублей.

"Коммерсант" отмечает, что лето традиционно является неудобным сезоном для кинопроката. В последний раз российский фильм окупался за летние месяцы в 2015 году. Тогда прибыль своим создателям принесла драма "Решала 2".

Всего с начала 2017 года года в прокате окупились четыре российских фильма. Кроме "Бабушки легкого поведения", в этот список вошли "Притяжение" Федора Бондарчука, комедия Романа Каримова "Гуляй, Вася" и хоррор "Невеста" (режиссер — Святослав Подгаевский).