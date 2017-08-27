Скончался режиссер "Техасской резни бензопилой" Тоуб Хупер

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американский режиссер Тоуб Хупер, классик жанра хоррор, скончался на 75-м году жизни в штате Калифорния, сообщает издание Variety со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

По данным издания, режиссер умер в пригороде Лос-Анджелеса Шерман-Окс. Обстоятельства смерти не уточняются.

Тоуб Хупер снял множество картин в жанре ужасы, наиболее известными среди них являются "Техасская резня бензопилой" (1974), "Полтергейст" (1982), "Пришельцы с Марса" (1986) и адаптация романа Стивена Кинга "Салемские вампиры" (1979). Последняя работа режиссёра "Джинн" вышла в 2013 году.