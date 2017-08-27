Жители Газы впервые за 30 лет смогли сходить в кинотеатр

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Несколько сотен жителей Газы в субботу вечером впервые за 30 лет смогли посмотреть фильм в кинотеатре, сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщается, старейший кинотеатр Газы "Самер" открыл свои двери для зрителей только на одну ночь. На субботний сеанс в кинотеатр пришли около 300 мужчин и женщин. Показанный зрителям полнометражный фильм "Десять лет" рассказывает о палестинцах, содержащихся в израильских тюрьмам. Картина была полностью снята в Газе.

По данным агентства, кинотеатр "Самер" был построен в 1944 году, в 1960-х годах его закрыли. Все остальные кинотеатры Сектора Газа были закрыты в конце 1980-х, во время "первой интифады".

Организатор показа Гхада Сальми рассказала агентству, что данное мероприятие является символом усилий по "возрождению кино в Газе".

Первая палестинская интифада (1987 — 1991 годы) — борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий.