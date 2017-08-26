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Культура

Александринский театр представил "Гамлета" в горах Японии

14:4226.08.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкХудожественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Архивное фотоХудожественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ТОКИО, 26 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Александринский театр из Санкт-Петербурга представил в субботу в японском театральном центре в горах префектуры Тояма, в деревне Тога спектакль своего художественного руководителя Валерия Фокина по трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет".

Открытый урок в Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Премьера спектакля в Японии проходила в рамках "Русских сезонов" под эгидой Министерства культуры РФ.

Как сообщил РИА Новости художественный руководитель Александринки, на эту сцену его пригласили сами японцы, которым очень понравился спектакль. По словам Фокина, в России спектакль идет в большом зале, почти на 1000 человек, а в Японии нужно было играть на площадке на 350-400 мест.

"То есть надо было делать новый вариант. Я к этому был готов и мои актеры уже знают, что надо адаптировать всегда спектакль к другому пространству, другому контексту, стране, зрителям", — отметил режиссер.

Потребовались другие декорации. Японцы сделали копию российской декорации, но только меньше, то есть вписав ее в размеры местной сцены.

Дирижер Юрий Симонов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Надо сказать, что сделали они это очень здорово, потому что декорация представляет собой многоярусную конструкцию", — пояснил Фокин. Кроме того, пришлось полностью переделать все мизансцены, приспособиться по звуку, на что у коллектива было только два дня репетиций.

Как отметил Фокин, в спектакле были заняты 30 иностранцев — стажеры из Японии, Аргентины, Австралии, которые не знают русского языка. "И поэтому им надо было выучить очень непростую пластическую партитуру — они участвовали в массовых сценах — и приспособиться", — сказал режиссер.

В "Гамлете" постановки Фокина использованы фрагменты разных переводов Шекспира, а текст в нем не стихотворный. "Написано это нашим автором Владимом Левановым, и язык не шекспировский, а в современной адаптации", — отметил Фокин.

"Мы играем по-русски, но японский зритель японский все понял, читая титры на экранах", — сказал он, отметив, что остался доволен премьерой в Японии.

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Культура
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