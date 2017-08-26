Александринский театр представил "Гамлета" в горах Японии

ТОКИО, 26 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Александринский театр из Санкт-Петербурга представил в субботу в японском театральном центре в горах префектуры Тояма, в деревне Тога спектакль своего художественного руководителя Валерия Фокина по трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет".Русских сезонов" под эгидой Министерства культуры РФ.
Как сообщил РИА Новости художественный руководитель Александринки, на эту сцену его пригласили сами японцы, которым очень понравился спектакль. По словам Фокина, в России спектакль идет в большом зале, почти на 1000 человек, а в Японии нужно было играть на площадке на 350-400 мест.
"То есть надо было делать новый вариант. Я к этому был готов и мои актеры уже знают, что надо адаптировать всегда спектакль к другому пространству, другому контексту, стране, зрителям", — отметил режиссер.
Потребовались другие декорации. Японцы сделали копию российской декорации, но только меньше, то есть вписав ее в размеры местной сцены.
Как отметил Фокин, в спектакле были заняты 30 иностранцев — стажеры из Японии, Аргентины, Австралии, которые не знают русского языка. "И поэтому им надо было выучить очень непростую пластическую партитуру — они участвовали в массовых сценах — и приспособиться", — сказал режиссер.
В "Гамлете" постановки Фокина использованы фрагменты разных переводов Шекспира, а текст в нем не стихотворный. "Написано это нашим автором Владимом Левановым, и язык не шекспировский, а в современной адаптации", — отметил Фокин.
"Мы играем по-русски, но японский зритель японский все понял, читая титры на экранах", — сказал он, отметив, что остался доволен премьерой в Японии.