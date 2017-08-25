Группа Coldplay отменила пятничный концерт в Хьюстоне из-за урагана

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Британская группа Coldplay отменила пятничный концерт в техасском городе Хьюстон из-за надвигающегося урагана "Харви", говорится на официальном сайте группы.

"Мы действительно хотели сыграть сегодня вечером, но сидя здесь все вместе и смотря новости об урагане, мы чувствуем, что не можем просить кого-то подвергать риску свою безопасность. К сожалению, нам придется отложить (концерт — ред.)", — говорится в сообщении группы. Отмечается, что информация о переносе или возврате средств появится позже.

Концерт группы был запланирован на 25 августа и должен был пройти на стадионе NRG Stadium, вместимость которого превышает 71 тысячу зрителей.

Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC) в Майами сообщил, что ураган "Харви", угрожающий восточному побережью США, усилился до второй категории. По данным метеорологов, скорость порывов ветра внутри урагана достигает 160 километров в час. Ураган движется на северо-запад и, как ожидается, достигнет побережья Техаса в районе города Корпус-Кристи в пятницу вечером или субботу утром. При этом он может усилиться до третьей категории. Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан.