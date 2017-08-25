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Культура

Группа Coldplay отменила пятничный концерт в Хьюстоне из-за урагана

20:4925.08.2017
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© AP Photo / Marcio Jose SanchezПевец Coldplay Крис Мартин. Архивное фотоПевец Coldplay Крис Мартин. Архивное фото
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Британская группа Coldplay отменила пятничный концерт в техасском городе Хьюстон из-за надвигающегося урагана "Харви", говорится на официальном сайте группы.

Снимок со спутника урагана Харви, приближающегося к побережью Техасского залива, США. 25 августа 2017
© NASA / NOAA GOES Project
В Техасе появились первые признаки приближения урагана "Харви"

"Мы действительно хотели сыграть сегодня вечером, но сидя здесь все вместе и смотря новости об урагане, мы чувствуем, что не можем просить кого-то подвергать риску свою безопасность. К сожалению, нам придется отложить (концерт — ред.)", — говорится в сообщении группы. Отмечается, что информация о переносе или возврате средств появится позже.

Концерт группы был запланирован на 25 августа и должен был пройти на стадионе NRG Stadium, вместимость которого превышает 71 тысячу зрителей.

Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC) в Майами сообщил, что ураган "Харви", угрожающий восточному побережью США, усилился до второй категории. По данным метеорологов, скорость порывов ветра внутри урагана достигает 160 километров в час. Ураган движется на северо-запад и, как ожидается, достигнет побережья Техаса в районе города Корпус-Кристи в пятницу вечером или субботу утром. При этом он может усилиться до третьей категории. Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан.

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