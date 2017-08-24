Учитель после встречи с Поклонской позвал ее на фестиваль российского кино

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель пригласил депутата Госдумы Наталью Поклонскую на фестиваль российского кино "Будем жить", чтобы она ознакомилась с ситуацией в российском кинематографе.
"У меня была историческая встреча с Поклонской, трехминутная, когда я спросил, какие фильмы она видела за последние годы, и она сказала, что у нее нет времени смотреть фильмы. Поэтому я приглашаю ее на просмотры. Пусть посмотрит, что делается в российском кинематографе", — сказал Учитель.
Фильм Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.