Учитель после встречи с Поклонской позвал ее на фестиваль российского кино

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель пригласил депутата Госдумы Наталью Поклонскую на фестиваль российского кино "Будем жить", чтобы она ознакомилась с ситуацией в российском кинематографе.

Фестиваль пройдет с 27 августа по 9 сентября в Москве. Учитель будет возглавлять жюри игрового кино.

"У меня была историческая встреча с Поклонской, трехминутная, когда я спросил, какие фильмы она видела за последние годы, и она сказала, что у нее нет времени смотреть фильмы. Поэтому я приглашаю ее на просмотры. Пусть посмотрит, что делается в российском кинематографе", — сказал Учитель.

Фильм Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".