МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Лидер рок-группы "Ноль" Федор Чистяков отменил концерты в России из-за изменения порядка получения виз в США россиянами, об этом музыкант сообщил на своем сайте.
"Я не поеду в Россию. Сейчас я не поеду туда. Концертов не будет", — говорится в сообщении.
2.7%Да, у меня уже поданы документы, не знаю, что будет дальше
4.2%Хотел(а) поехать туда, но теперь откажусь от планов – быстро оформить визу не получится
93.1%Нет, я и не собирался(лась) в США
США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
"Эта новость сама по себе поставила на уши. Два дня прошли в поисках альтернативного решения. Потому что застревать в зоне бедствия надолго – перспектива так себе. Рассматривались варианты поездки в Мексику, или в Германию, что бы сделать визу там. Нет нужды говорить, что это является значительным усложнением и удорожанием гастрольной поездки", — подчеркнул Чистяков.
СМИ в конце июля сообщили, что лидер группы "Ноль" Федор Чистяков во время концертного тура по США объявил об эмиграции, поскольку в России запретили организацию "Свидетели Иеговы"*, членом которой является музыкант. Концертный директор артиста Юрий Чернышевский заявил, что Чистяков не намерен эмигрировать, и заверил, что концерты, запланированные в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и других городах России, состоятся.
* экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России