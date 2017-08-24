МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Лидер рок-группы "Ноль" Федор Чистяков отменил концерты в России из-за изменения порядка получения виз в США россиянами, об этом музыкант сообщил на своем сайте.

"Я не поеду в Россию. Сейчас я не поеду туда. Концертов не будет", — говорится в сообщении.

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По его словам, изначально для осуществления гастрольной поездки не было никаких проблем, однако после сокращения деятельности американского консульства в России получение музыкантом визы, позволяющей въезд обратно в США, "ставится под очень большой вопрос".

США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

"Эта новость сама по себе поставила на уши. Два дня прошли в поисках альтернативного решения. Потому что застревать в зоне бедствия надолго – перспектива так себе. Рассматривались варианты поездки в Мексику, или в Германию, что бы сделать визу там. Нет нужды говорить, что это является значительным усложнением и удорожанием гастрольной поездки", — подчеркнул Чистяков.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работников дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

СМИ в конце июля сообщили, что лидер группы "Ноль" Федор Чистяков во время концертного тура по США объявил об эмиграции, поскольку в России запретили организацию "Свидетели Иеговы"*, членом которой является музыкант. Концертный директор артиста Юрий Чернышевский заявил, что Чистяков не намерен эмигрировать, и заверил, что концерты, запланированные в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и других городах России, состоятся.

Судья ВС РФ Юрий Иваненко 20 апреля постановил признать главную организацию "Свидетелей Иеговы"* в РФ экстремистской и ликвидировать ее. Также суд постановил обратить в доход государства имущество организации. Таким образом, суд удовлетворил административный иск Минюста. Вслед за этим Верховный суд РФ признал ликвидацию организации законной.

* экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России