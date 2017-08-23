В опере Штутгарта прокомментировали домашний арест Серебренникова

БЕРЛИН, 23 авг – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Представитель оперы немецкого Штутгарта назвал домашний арест российского режиссера Кирилла Серебренникова "несоразмерно строгой мерой", отметив, что премьера поставленной им оперы "Гензель и Гретель" состоится 22 октября в оперном театре Oper Stuttgart.

"Oper Stuttgart считает несоразмерно строгой мерой наложенный на Кирилла Серебренникова домашний арест, связанный с запретом на общение с внешним миром. Вся его художественная работа, таким образом, нарушена самым чувствительным образом", — заявил РИА Новости директор по коммуникациям театра Томас Кох.

Он отметил, что премьера постановки Серебренникова — оперы Хумпердинка "Гензель и Гретель" — по-прежнему намечена на 22 октября.

"Кирилл Серебренников уже подготовил основные части концепции постановки, сценографии и костюмов. В частности, режиссер снял в начале года и смонтировал перед летним перерывом фильм, который является центральным повествовательным средством в его концепции. Музыкальные репетиции с певцами труппы в Штутгарте и детским хором начались еще в конце прошлого сезона. При поддержке всех сил художественный труд Кирилла Серебренникова будет реализован в авторской концепции. Oper Stuttgart надеется, что режиссер сможет отправиться на премьеру в Штутгарт", — сказал Кох.

Ранее он заявлял РИА Новости, что финальные репетиции оперы "Гензель и Гретель" под руководством Серебренникова должны начаться в Штутгарте 18 сентября.

Басманный суд Москвы в среду поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссер будет отбывать домашний арест в своей квартире в центре Москвы.