Фонду кино следует избирательнее выделять средства, считает Эрнст

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Фонду кино необходимо сократить количество фильмов, которым он выдает средства на производство, и выделять деньги только самым достойным картинам, чтобы увеличить долю отечественного кино в прокате, заявил глава Первого канала, член попечительского совета Фонда кино Константин Эрнст на коллегии министерства культуры в среду.

"Деньги, которые выделяются на данный момент, они ничтожны… Для того, чтобы российское кино существовало, было фактором в головах, в первую очередь, молодежи, которая ходит в кино, и занимало действительно (долю в кинотеатрах), — я верю в 22%, в 30% пока не очень, — достаточно того, чтобы было 12 мощных российских фильмов", — сказал Эрнст.

По его словам, при этом нужно запускать минимум 18 картин "с гарантией", чтобы какие-то из них могли подстраховать остальные. "В первую очередь, не надо размывать деньги фонда, не надо давать деньги 37 картинам. У министерства культура есть бюджеты для артхауса и других вещей, зрительские картины не надо размывать", — пояснил Эрнст.

Он подчеркнул, что государство должно заботиться о своих деньгах и "гарантировать себя".