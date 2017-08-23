Меркель рассказала, что объединяет ее с Шостаковичем

БЕРЛИН, 23 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прочла во время отпуска в августе роман британского писателя Джулиана Барнса "Шум времени", посвященный советскому композитору Дмитрию Шостаковичу, и нашла в нем конфликт, который объединяет главу немецкого правительства со всемирно известным музыкантом.

"Я читала книгу о Шостаковиче Джулиана Барнса в связи с оперой "Леди Макбет Мценского уезда", которую я видела в Зальцбурге. Книга не была слишком толстой, поэтому я могла углубиться в нее на целых два дня… Интересным в книге было представление об окружении, в котором появилась эта музыка. Кроме того, эта книга возвращает к конфликту, который я тоже переживала в мою юность", — сказала Меркель, выступая в среду на конференции, организованной издательством Handelsblatt.

Она отметила, что Шостакович в СССР пережил разные времена культурной политики, и вопрос "насколько ты честен, насколько ты открыт" в ситуации, когда произведение было запрещено, нельзя было ставить.

Меркель считает, что советский композитор был обделен в своих возможностях самовыражения. "По этим же причинам я рано решила стать физиком, потому что в ГДР нельзя было запретить физику", — рассказала глава германского правительства.

"Но если вы музыкант, вы пишите музыку, а эта музыка классифицируется вне культуры, запрещается, и автор не может выражаться и просто боится за свою жизнь, то возникают вопросы "насколько я честен, сколько у меня вообще сил, на какие компромиссы я могу пойти", и это очень трогало Шостаковича. Я снова вернусь к пункту, что по сравнению с такой биографией становится особо приятно жить в демократической стране", — считает канцлер ФРГ.

По словам Меркель, тема искусства часто обсуждается в кругу ее семьи, и сама она с большим удовольствием говорит о музыке.

Дмитрий Шостакович — один из главных композиторов XX века, является автором 15 симфоний, шести концертов, трех опер, трех балетов и многочисленных произведений камерной музыки.