В Канне в 20-й раз пройдет фестиваль российского искусства

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ХХ фестиваль российского искусства во французском Канне, крупнейший проект России и Франции в области культуры, пройдет с 23 по 27 августа.

Организаторами выступили Минкультуры и МИД России, Центр кинофестивалей и международных программ и мэрия Канна.

Откроется юбилейный форум на главной сцене знаменитого Дворца фестивалей и конгрессов выступлением Русского народного хора имени Пятницкого, который выступал здесь в 2003 году с большим успехом.

"На протяжении 20 лет фестиваль представляет на Лазурном берегу разнообразную культуру России. За эти годы фестиваль стал здесь одним из любимейших праздников летнего сезона. У него уже есть друзья и поклонники. Несмотря на все трудности — экономический кризис, военные конфликты, санкции — каждый год мы находим возможность представлять достижения современного российского искусства в Каннах", — сказала накануне открытия генпродюсер форума Татьяна Шумова.

Неотъемлемой частью фестиваля российского искусства в Канне являются выставки художников, мастеров, представляющих народные промыслы разных регионов России. В 2017 году в Канне откроется выставка, посвященная творчеству президента Российской академии художеств скульптора Зураба Церетели.

Традицией последних лет стала лития по всем воинам, погибшим во имя свободы, проводимая в преддверии официальной церемонии открытия фестиваля на русском военном каре мемориала Гран Жас. Впервые она состоялась в 2014 году в связи со 100-летием начала Первой мировой войны.

Каждый год 24 августа — День освобождения Канна от оккупантов — отмечается парадом ветеранов. В этот памятный день по традиции фестиваль приглашает гостей и жителей Лазурного побережья на гала-концерт "Русская ночь", где выступят прославленные танцевальные и музыкальные коллективы.

Главное событие "Русской ночи" — вручение почетного знака "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией". Обладателями этой награды стали выдающиеся французские артисты, композиторы, художники и режиссеры, в числе которых Пьер Карден, Марина Влади, Мирей Матье, Мишель Легран и Патрисия Каас.

Лауреат 2017 года — французский балетмейстер Лоран Илер, ученик Рудольфа Нуреева, в прошлом премьер Парижской оперы, а ныне художественный руководитель балета Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко в Москве.

В рамках дня кино, который традиционно проводит фестиваль, 27 августа состоится европейская премьера нового фильма Карена Шахназарова "Анна Каренина, История Вронского", которую представит французской публике сам автор.

Невозможно представить фестиваль российского искусства без балета. И в рамках ХХ фестиваля 26 и 27 августа на сцене большого зала Дворца фестивалей и конгрессов в исполнении труппы Марийского государственного театра оперы и балета, будут показаны два балета: "Эсмеральда" Цезаря Пуни и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева.