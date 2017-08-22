В Москве откроют Государственную картинную галерею имени Нестеренко

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Художник Василий Нестеренко передаст в дар городу Москве триптих "Эхо прошедшей войны", картины "Берег спасения", "Вечерняя молитва" и многие другие произведения на торжественной церемонии открытия Государственной картинной галереи его имени, которая состоится 24 августа, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Народный художник РФ Василий Нестеренко окончил МГХИ имени Сурикова. Его первая выставка состоялась в 1991 году, с тех пор он ведет активную выставочную деятельность. Работы Нестеренко находятся во многих российских и зарубежных музейных собраниях. Широкую известность художнику принесли исторические полотна и храмовые росписи.

"Двадцать четвертого августа в выставочном зале "Домик Чехова" состоится церемония открытия Государственной картинной галереи Василия Нестеренко, на которой народный художник России, член Российской академии художеств передаст в дар городу коллекцию своих произведений", — сообщает пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что коллекцию составит триптих "Эхо прошедшей войны", который раскрывает современный взгляд художника на проблемы преемственности поколений, полотна, посвященные монашеской жизни на Афоне, картины "Берег спасения", "Вечерняя молитва", "Ивирон" и другие.

"Кроме этого Василий Нестеренко передаст в дар городу картоны росписей храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона на Старом Русике, эскиз росписи Тронного Зала Иерусалимской Патриархии, расписанный коллективом художников под руководством Василия Нестеренко к 2000-летию христианства", — добавили в пресс-службе.

В этом году Нестеренко отметил свое 50-летие. В честь этого события в Москве и Санкт-Петербурге состоялись обширные ретроспективы его творчества. Кроме того, Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко получила в дар выставочный зал "Домик Чехова" на Малой Дмитровке для экспозиции произведений художника.