ОП займется продвижением российской культуры в странах Латинской Америки

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ планирует заняться продвижением российской культуры в странах Латинской Америки: совместно с Минкультом и Россотрудничеством общественники планируют проработать вопрос проведения перекрестных Дней культуры, а также распространить в школах Панамы интерактивные развивающие игры и обучающие пособия по русскому языку, сообщает во вторник пресс-служба ОП РФ.
"Общественная палата РФ заинтересована в налаживании крепких взаимоотношений с гражданским обществом дружественных стран… В ближайшее время совместно с министерством культуры РФ и Россотрудничеством будет проработана инициатива о проведении Дней российской культуры в Панаме и Дней панамской культуры в России, в рамках которых планируется проводить обмен творческими коллективами", — сказала Сутормина.
Как сообщает пресс-служба палаты, Лекаро поддержал инициативу, отметив, что проект, направленный на популяризацию российской культуры среди подрастающего поколения республики, однозначно будет поддержан. Также на мероприятии обсудили вопросы взаимодействия в области образования, науки, культуры и туризма и договорились о проведении совместного фотоконкурса со странами Латинской Америки.