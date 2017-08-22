ОП займется продвижением российской культуры в странах Латинской Америки

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ планирует заняться продвижением российской культуры в странах Латинской Америки: совместно с Минкультом и Россотрудничеством общественники планируют проработать вопрос проведения перекрестных Дней культуры, а также распространить в школах Панамы интерактивные развивающие игры и обучающие пособия по русскому языку, сообщает во вторник пресс-служба ОП РФ.

Как уточняется в сообщении, об этом заявила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина на круглом столе, посвященном панамско-российскому гуманитарному сотрудничеству. В мероприятии принимали участие послы стран-членов Центральноамериканской интеграционной системы.

"Общественная палата РФ заинтересована в налаживании крепких взаимоотношений с гражданским обществом дружественных стран… В ближайшее время совместно с министерством культуры РФ и Россотрудничеством будет проработана инициатива о проведении Дней российской культуры в Панаме и Дней панамской культуры в России, в рамках которых планируется проводить обмен творческими коллективами", — сказала Сутормина.

Также член ОП РФ обсудила с чрезвычайным и полномочным послом Республики Панама в РФ Мигелем Лекаро развитие проекта ОП РФ и Российского фонда мира "Русский уголок", в рамках которого общественники популяризируют русский язык за рубежом с помощью мультимедийных интерактивных развивающих игр и обучающих пособий на русском языке. По словам Суторминой, первая партия таких пособий будет распространена в школах и культурных учреждениях республики в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба палаты, Лекаро поддержал инициативу, отметив, что проект, направленный на популяризацию российской культуры среди подрастающего поколения республики, однозначно будет поддержан. Также на мероприятии обсудили вопросы взаимодействия в области образования, науки, культуры и туризма и договорились о проведении совместного фотоконкурса со странами Латинской Америки.