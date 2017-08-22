Новый фильм Серебренникова про Цоя завершат в любом случае, заявил Идов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новый фильм Кирилла Серебренникова про Виктора Цоя снят на две трети, и его съемки завершат несмотря ни на что, сообщил сценарист проекта и экс-главред журнала "GQ" Михаил Идов на своей социальной странице в Facebook.

Следственный комитет РФ сообщил во вторник о задержании Серебренникова по подозрению в мошенничестве. Как сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко, художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Гениальный Кирилл Серебренников арестован. Я не могу в это поверить — Лили Идова и я только позавчера были на съемках. Он был в прекрасном расположении духа и весь в работе. Наше кино снято более чем на две трети и, я уверен, будет завершено несмотря ни на что. В конце концов, все, чего добьется государство, это лишит Россию еще одного талантливого человека", — написал Идов.

Съемки фильма о малоизвестных фактах биографии знаменитого рок-музыканта начались в Санкт-Петербурге в конце июля. Сценарий к картине написали Михаил и Лили Идовы. Над проектом работает кинокомпания Hype Film и продюсеры Илья Стюарт, Михаил Финогенов и Мурад Османн. Прокат намечен на 2018 год. В картине будут использованы песни Виктора Цоя, а также музыка западных рок-музыкантов, которая повлияла на формирование русского рока.