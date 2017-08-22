"Красное колесо" Солженицына впервые издадут на английском

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Роман Александра Солженицына "Красное колесо" будет впервые издан на английском языке благодаря анонимному пожертвованию, сообщает издание The Guardian со ссылкой на сына писателя.

Степан Солженицын охарактеризовал роман отца как рассказ о "самом сердце русской революции: свержении тысячелетней монархии". "Война, тюрьма, лагеря, выживание после последней стадии рака и его борьба за рассказ истории ГУЛАГа прерывали и откладывали, но не остановили его (Солженицына) от исполнения предназначения всей жизни", — рассказал сын писателя, говоря о "Красном колесе".

Многотомный эпос "Красное колесо" повествует о событиях в России в период с 1914 по 1917 год: Первой мировой войне, Февральской и Октябрьской революциях. Он состоит из двух действий — "Революция" и "Народоправство" — каждое из которых, в свою очередь, включает в себя так называемые "узлы": "Август Четырнадцатого", "Октябрь Шестнадцатого", "Март Семнадцатого" и "Апрель Семнадцатого".

Сообщается, что первой публике представят часть "Март Семнадцатого", переведенную Мариан Шварц, которая специализируется на русской литературе. Как сообщил американский университет Нотр-Дам, который будет заниматься изданием "Красного колеса", произведение поступит в продажу в ноябре.

Солженицын — русский писатель, публицист, историк, поэт и общественный деятель. Он скончался в 2008 году на 91-м году жизни. Приказом президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен в России годом празднования столетия Солженицына.