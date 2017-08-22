"Красное колесо" Солженицына впервые издадут на английском

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Роман Александра Солженицына "Красное колесо" будет впервые издан на английском языке благодаря анонимному пожертвованию, сообщает издание The Guardian со ссылкой на сына писателя.
Многотомный эпос "Красное колесо" повествует о событиях в России в период с 1914 по 1917 год: Первой мировой войне, Февральской и Октябрьской революциях. Он состоит из двух действий — "Революция" и "Народоправство" — каждое из которых, в свою очередь, включает в себя так называемые "узлы": "Август Четырнадцатого", "Октябрь Шестнадцатого", "Март Семнадцатого" и "Апрель Семнадцатого".
Сообщается, что первой публике представят часть "Март Семнадцатого", переведенную Мариан Шварц, которая специализируется на русской литературе. Как сообщил американский университет Нотр-Дам, который будет заниматься изданием "Красного колеса", произведение поступит в продажу в ноябре.
Солженицын — русский писатель, публицист, историк, поэт и общественный деятель. Он скончался в 2008 году на 91-м году жизни. Приказом президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен в России годом празднования столетия Солженицына.