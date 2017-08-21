Аксенов назвал визит Путина на Koktebel Jazz Party знаковым событием

Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017. Слева - музыкант-саксофонист Сергей Головня

Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017. Слева - музыкант-саксофонист Сергей Головня

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости (Крым). Коктебель в очередной раз подтвердил звание международной "джазовой Мекки". Такое мнение в комментарии РИА Новости (Крым) высказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Посещение праздника джаза в Коктебеле президентом нашей страны стало знаковым событием, которое поднимает статус фестиваля на качественно новый уровень, подчеркивает важность международного культурного диалога", — отметил Аксенов.

По мнению главы Республики, уровень и авторитет джазового фестиваля помогает Крыму демонстрировать себя на международной культурной арене.

"Сегодня это настоящая "жемчужина" курортного сезона. Крым собирает ведущих джазменов из разных стран. Свобода творчества сильнее любых санкций", – подчеркнул он.

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По словам Аксенова, особенно радует, что в Коктебеле выступают не только маститые, всемирно известные музыканты, но и талантливая молодежь.

Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Крым в воскресенье посетил Международный джазовый фестиваль в Коктебеле, основателем которого является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Президент поприветствовал собравшихся и поблагодарил музыкантов и организаторов Jazz Party.