Путин пообещал рассмотреть вопрос проведения Года музыки в России

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос проведения в России Года музыки.

Одна из участниц молодежного форума "Таврида" попросила главу государства объявить 2019 год Годом музыки, потому что ранее в России уже прошли годы культуры, литературы и кино.

"Что касается Года музыки, то это замечательно, замечательный вид творчества такой, универсальный, я уже об этом говорил. И он такой волшебный совершенно. И очень важный. И нам есть чем гордиться здесь, есть что показать. Если мы подойдем к Году музыки, то это будет еще и возможность молодым (людям), которые занимаются этим видом творчества, как бы создать им условия для дополнительного развития. Но все-таки объявление года чего-то по всей стране требует дополнительной проработки, такого общественного обсуждения. А за идею вам спасибо большое", — сказал Путин.

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