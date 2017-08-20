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Культура

Koktebel Jazz Party: жемчужины из Нового Орлеана и Club Des Belugas

Сюжет:
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2017 (25)
01:2520.08.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкKoktebel Jazz Party. Архивное фотоKoktebel Jazz Party. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг — РИА Новости. Теплый августовский вечер на побережье Крыма порадовал гостей и жителей артистического поселка Коктебель звуками настоящего джаза: в субботу на главную сцену международного фестиваля Koktebel Jazz Party вышли ведущие джазовые исполнители со всего мира, а гвоздем вечера стало выступление немецкого коллектива Club Des Belugas.

Воспитание вкуса

Весь день на набережной Коктебеля там и тут можно было слышать разговоры о вечернем концерте в рамках масштабного фестиваля джазовой музыки Koktebel Jazz Party. Обычные туристы, приехавшие отдохнуть на море семьями, с удовольствием планировали вечернее развлечение. К началу мероприятия в зале под открытым небом и за его пределами яблоку было негде упасть: люди занимали места в зале и толпились за ограждениями, почти у кромки моря.

Баннер 15-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На Koktebel Jazz Party зажгли Сlub Des Belugas

В этом году Коктебель принимает юбилейный Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Сегодня на главной сцене выступили ведущие джазмены России и мира.

Нарядных гостей вечера приветствовали телеведущие канала "Россия" Ольга Скабеева и Эрнест Мацкявичюс, а также основатель фестиваля — гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Этот фестиваль живет 15-й год. Я считаю, что наша миссия во многом — воспитание музыкального вкуса. У нас есть очень сильная отечественная джазовая традиция. Джаз — международная культура и очень честная музыка, которая не играется под "фанеру", — сказал он.

Настоящий джаз

Первыми на сцену основатель фестиваля пригласил музыкантов джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound, с которыми Киселев познакомился в самом сердце Нового Орлеана. Представляя исполнителей, он рассказал, что позвал их на фестиваль без лишних раздумий, сразу, как только услышал их выступление на маленькой клубной сцене, ведь своим творчеством они буквально олицетворяют истинный джаз.

Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Киселев: Koktebel Jazz Party поможет школе Коктебеля стать лучшей в Крыму

При этом и Джо Ласти, руководитель коллектива, на пресс-конференции днем признался, что сразу согласился приехать в Крым — место, от созерцания видов которого захватывает дух.

Музыканты сразу настроили публику на нужную волну: потрясающие ударные партии Джо Ласти сорвали оглушительные аплодисменты, а хрипловатый вокал и зажигательные танцы Мервина Кэмпбелла, который также играет на трубе, заставляли публику замирать в восхищении. "Мы привезли сюда новоорлеанскую культуру — это точно то, чего здесь не видели. Мы хотим познакомить вас с этим", — пообещал Ласти, общаясь с журналистами, — и не обманул.

Слепой трубач из Севастополя покорил своей игрой отдыхающих в Коктебеле
© РИА Новости
Слепой трубач из Севастополя покорил своей игрой отдыхающих в Коктебеле

В финале выступления Мервин Кэмпбелл, дирижируя черно-желтым зонтиком, спустился в зал и пошел меж рядов, поднимая людей с мест, чтобы станцевать вместе с ними — это и есть настоящий новоорлеанский джаз, который не оставляет равнодушных.

Ведущие готовили для музыкантов еще один сюрприз, точнее, для одного из них — контрабасист Митчелл Плеер встретил свой день рождения на Черноморском побережье. Организаторы фестиваля подарили ему торт, а слушатели — продолжительные овации.

Живые легенды

После небольшого перерыва программу продолжил легендарный джазовый трубач Валерий Пономарев.

Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Koktebel Jazz Party привлекает внимание к экологии Крыма, заявил Киселев

"Спасибо огромное за ваши аплодисменты. Аплодисменты — пища для артиста, так что кормите нас получше. Нам очень важно ваше участие, мы без вас не можем", — сказал Пономарев, и предложил публике сыграть в игру — аплодировать на определенный счет, который задал происходящему очень правильный джазовый ритм.

Джазовый трубач Валерий Пономарев жил, учился и работал в Москве, но в 1973 году эмигрировал в США, где добился настоящего признания в джазовом мире. В Коктебеле вместе со своим ансамблем он представил программу Messengers from Russia.

Коллектив Brill Family, вышедший на сцену в середине вечера, погрузил взбудораженную публику в гипнотическое состояние.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции. 18 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Киселев рассказал, как США не пустили музыканта на Koktebel Jazz Party

"Нам всем крупно повезло. Вы встречаетесь с нами, а мы встречаемся с вами. Мы начинаем программу со старого-старого блюза", — сказал руководитель Brill Family Игорь Бриль, который является профессором Российской академии музыки имени Гнесиных. Бриль — настоящий учитель для нескольких поколений российских джазменов. Его учебник по джазовой импровизации остается наиболее популярным пособием, начиная с 1979 года.

Музыканты приезжают на фестиваль уже второй год. В этом году программа выступления Brill Family претерпела значительные изменения, в частности, благодаря импровизации. На сцену традиционно вышли саксофонисты Александр и Дмитрий Бриль, а также барабанщик Александр Зингер и контрабасист Макар Новиков. Печальные звуки блюза сменились более задорными джазовыми композициями.

Хэдлайнеры шоу

Самым долгожданным для гостей фестиваля стало выступление немецкой группы Club Des Belugas. Коллектив исполняет музыку в стиле ню-джаз, сочетая в своем творчестве джазовые традиции и электронные технологии. Зажигательные Китти-зе-Билл и Максим Иллион полюбились гостям и зрителям Коктебеля еще в 2014 году, когда они впервые выступали на фестивале.

Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля Koktebel Jazz Party. 18 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Koktebel Jazz Party стал событием для ценителей джаза, заявил Мединский

"Мы очень рады оказаться здесь сегодня, мы гордимся этим. Если вы хотите танцевать — танцуйте, делайте так, как подсказывает сердце", — приветствовала слушателей вокалистка Китти-зе-Билл. Она с удовольствием обращалась к публике, много шутила и подбадривала тех, кто начал двигаться под звуки джаза.

К слову, танцующих действительно прибавилось — на площадке перед сценой, в проходах и за ограждениями началась настоящая джазовая дискотека. Аудитория была совершенно очарована мощным вокалом Китти-зе-Билл и охотно откликалась на призывы исполнительницы подпевать всем вместе, а саксофонист отправился в зал, чтобы танцевать и играть среди гостей.

"Мы оказались в правильном месте в правильное время. И не о чем беспокоиться", — поблагодарили участники коллектива слушателей, исполнив под занавес классическую джазовую композицию Summertime.

Зрители долго не отпускали музыкантов: после продолжительных оваций Club Des Belugas сыграли еще одну песню на бис.

Официальный хэштег фестиваля — #KJP2017. Официальный сайт фестиваля — http://koktebel-jazz.ru.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Подготовка к музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮбилейный международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.Рабочие готовят сцену к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Юбилейный международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. В этом году на нем выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыступления будут организованы на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Выступления будут организованы на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДля оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.Рабочие готовят сцену к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Для оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу фестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЕжегодно тысячи поклонников джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.Отдыхающие на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Ежегодно тысячи поклонников джаза съезжаются на побережье Крыма, чтобы принять участие в одном из самых масштабных музыкальных фестивалей. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМеждународный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.Отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". На фото: отдыхающие гуляют недалеко от пляжа в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЮбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Юбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party станет особенным, как по составу участников, так и по оформлению всей программы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов.Рабочие готовят сцену во время подготовки к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Гостей и жителей Коктебеля ожидают выступления лучших джазовых коллективов со всего мира, а также обширная искусствоведческая программа от выдающихся музыкантов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкС 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.Отдыхающие на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
С 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. На фото: отдыхающие на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена", которая возведена на территории Международного детского центра "Артек" в крымском поселке Гурзуф.Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В этом году к фестивальным площадкам добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена", которая возведена на территории Международного детского центра "Артек" в крымском поселке Гурзуф.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАртековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".Подготовка к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Артековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева. На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.Отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Посетителей фестиваля ждет выступление джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена Валерия Пономарева. На фото: отдыхающие фотографируются на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПатриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.Рабочие готовят сцену во время подготовки к 15-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Патриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля увидят также выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.Флаг с символикой международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В концертах примут участие и молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма.
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