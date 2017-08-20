КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг — РИА Новости. Теплый августовский вечер на побережье Крыма порадовал гостей и жителей артистического поселка Коктебель звуками настоящего джаза: в субботу на главную сцену международного фестиваля Koktebel Jazz Party вышли ведущие джазовые исполнители со всего мира, а гвоздем вечера стало выступление немецкого коллектива Club Des Belugas.

Воспитание вкуса



Весь день на набережной Коктебеля там и тут можно было слышать разговоры о вечернем концерте в рамках масштабного фестиваля джазовой музыки Koktebel Jazz Party. Обычные туристы, приехавшие отдохнуть на море семьями, с удовольствием планировали вечернее развлечение. К началу мероприятия в зале под открытым небом и за его пределами яблоку было негде упасть: люди занимали места в зале и толпились за ограждениями, почти у кромки моря.

В этом году Коктебель принимает юбилейный Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Сегодня на главной сцене выступили ведущие джазмены России и мира.

Нарядных гостей вечера приветствовали телеведущие канала "Россия" Ольга Скабеева и Эрнест Мацкявичюс, а также основатель фестиваля — гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Этот фестиваль живет 15-й год. Я считаю, что наша миссия во многом — воспитание музыкального вкуса. У нас есть очень сильная отечественная джазовая традиция. Джаз — международная культура и очень честная музыка, которая не играется под "фанеру", — сказал он.

Настоящий джаз



Первыми на сцену основатель фестиваля пригласил музыкантов джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound, с которыми Киселев познакомился в самом сердце Нового Орлеана. Представляя исполнителей, он рассказал, что позвал их на фестиваль без лишних раздумий, сразу, как только услышал их выступление на маленькой клубной сцене, ведь своим творчеством они буквально олицетворяют истинный джаз.

При этом и Джо Ласти, руководитель коллектива, на пресс-конференции днем признался, что сразу согласился приехать в Крым — место, от созерцания видов которого захватывает дух.

Музыканты сразу настроили публику на нужную волну: потрясающие ударные партии Джо Ласти сорвали оглушительные аплодисменты, а хрипловатый вокал и зажигательные танцы Мервина Кэмпбелла, который также играет на трубе, заставляли публику замирать в восхищении. "Мы привезли сюда новоорлеанскую культуру — это точно то, чего здесь не видели. Мы хотим познакомить вас с этим", — пообещал Ласти, общаясь с журналистами, — и не обманул.

В финале выступления Мервин Кэмпбелл, дирижируя черно-желтым зонтиком, спустился в зал и пошел меж рядов, поднимая людей с мест, чтобы станцевать вместе с ними — это и есть настоящий новоорлеанский джаз, который не оставляет равнодушных.

Ведущие готовили для музыкантов еще один сюрприз, точнее, для одного из них — контрабасист Митчелл Плеер встретил свой день рождения на Черноморском побережье. Организаторы фестиваля подарили ему торт, а слушатели — продолжительные овации.

Живые легенды



После небольшого перерыва программу продолжил легендарный джазовый трубач Валерий Пономарев.

"Спасибо огромное за ваши аплодисменты. Аплодисменты — пища для артиста, так что кормите нас получше. Нам очень важно ваше участие, мы без вас не можем", — сказал Пономарев, и предложил публике сыграть в игру — аплодировать на определенный счет, который задал происходящему очень правильный джазовый ритм.

Джазовый трубач Валерий Пономарев жил, учился и работал в Москве, но в 1973 году эмигрировал в США, где добился настоящего признания в джазовом мире. В Коктебеле вместе со своим ансамблем он представил программу Messengers from Russia.

Коллектив Brill Family, вышедший на сцену в середине вечера, погрузил взбудораженную публику в гипнотическое состояние.

"Нам всем крупно повезло. Вы встречаетесь с нами, а мы встречаемся с вами. Мы начинаем программу со старого-старого блюза", — сказал руководитель Brill Family Игорь Бриль, который является профессором Российской академии музыки имени Гнесиных. Бриль — настоящий учитель для нескольких поколений российских джазменов. Его учебник по джазовой импровизации остается наиболее популярным пособием, начиная с 1979 года.

Музыканты приезжают на фестиваль уже второй год. В этом году программа выступления Brill Family претерпела значительные изменения, в частности, благодаря импровизации. На сцену традиционно вышли саксофонисты Александр и Дмитрий Бриль, а также барабанщик Александр Зингер и контрабасист Макар Новиков. Печальные звуки блюза сменились более задорными джазовыми композициями.

Хэдлайнеры шоу



Самым долгожданным для гостей фестиваля стало выступление немецкой группы Club Des Belugas. Коллектив исполняет музыку в стиле ню-джаз, сочетая в своем творчестве джазовые традиции и электронные технологии. Зажигательные Китти-зе-Билл и Максим Иллион полюбились гостям и зрителям Коктебеля еще в 2014 году, когда они впервые выступали на фестивале.

"Мы очень рады оказаться здесь сегодня, мы гордимся этим. Если вы хотите танцевать — танцуйте, делайте так, как подсказывает сердце", — приветствовала слушателей вокалистка Китти-зе-Билл. Она с удовольствием обращалась к публике, много шутила и подбадривала тех, кто начал двигаться под звуки джаза.

К слову, танцующих действительно прибавилось — на площадке перед сценой, в проходах и за ограждениями началась настоящая джазовая дискотека. Аудитория была совершенно очарована мощным вокалом Китти-зе-Билл и охотно откликалась на призывы исполнительницы подпевать всем вместе, а саксофонист отправился в зал, чтобы танцевать и играть среди гостей.

"Мы оказались в правильном месте в правильное время. И не о чем беспокоиться", — поблагодарили участники коллектива слушателей, исполнив под занавес классическую джазовую композицию Summertime.

Зрители долго не отпускали музыкантов: после продолжительных оваций Club Des Belugas сыграли еще одну песню на бис.