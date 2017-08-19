Актрисы Анна Астраханцева (слева) и Анна Леванова (справа) общаются с режиссером Верой Глаголевой во время встречи съемочной группы фильма Две женщины с журналистами. Архивное фото

Актрисы Анна Астраханцева (слева) и Анна Леванова (справа) общаются с режиссером Верой Глаголевой во время встречи съемочной группы фильма Две женщины с журналистами. Архивное фото

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Последнюю режиссерскую работу Веры Глаголевой "Две женщины" с британским актером Райфом Файнсом показывают в субботу в сети кинотеатров "Москино", рассказал журналистам глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Глаголева скончалась на 62-м году жизни в Германии после продолжительной болезни. В субботу в российской столице проходит прощание с ней.

"В наших кинотеатрах сети "Москино" идут сеансы, мы показываем тот самый фильм "Две женщины", за который Глаголевой была вручена премия Москвы, но, к сожалению, широкий зритель не смог увидеть фильм. Я всех приглашаю", — сказал Кибовский.

По его словам, авторские работы Глаголевой — это фильмы, апеллирующие к лучшим человеческим началам, но они не выходили в широкий прокат, так как киносети заинтересованы в первую очередь в прибыли. "Вера Глаголева — это не просто замечательная актриса и режиссер, для огромного количества людей это символ целого поколения. Те роли, которые она играла, практически все становились современными и находившими отклик у огромного количества зрителей, потому что она олицетворяла собой ту яркую творческую личность, но при этом очень лиричную", — подчеркнул чиновник.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана".

Она также выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011–2014 годах руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). Глаголева — народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.