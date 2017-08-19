Вера Глаголева принесла очень много радости людям, заявил актер Балуев

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Актриса и режиссер Вера Глаголева принесла очень много радости людям, сказал актер Александр Балуев на церемонии прощания с артисткой в субботу.

Глаголева скончалась на 62-м году жизни в Германии после продолжительной болезни. Церемония прощания с ней проходит в Центральном доме кино в Москве.

"Вы знаете, наверно, судьбой каждому человеку отведено определенное количество сокращений сердца, вздохов, выдохов. Как бы мы соглашались и не соглашались с этим, это так. Вере было дано столько, она принесла очень много радости людям: радости от встреч с ней, про общение с ней, про ее внимание, про ее любовь", — сказал Балуев.

По его словам, Глаголева называла его "своим талисманом". "Я как-то даже обижался на это, а сейчас я горжусь, что это было так, я горд от того, что имел действительно счастье с ней работать, спорить, находить общие решения", — сказал он, добавив, что будет помнить актрису всю жизнь.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана".

Она также выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011–2014 годах руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). С 2011 года народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.