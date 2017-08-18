Медведев продлил полномочия Урина на посту гендиректора Большого театра

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил полномочия генерального директора Большого театра Владимира Урина на пять лет, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Владимир Урин посвятил свою жизнь театру. Начинал он в родном Кирове, где в 1973 году всего в 26 лет возглавил Театр юного зрителя. Затем работал в Союзе театральных деятелей РФ. С 1995 года возглавил Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, который при нем стал одним из ведущих музыкальных театров страны. С 2013 года Урин занимает пост генерального директора Большого театра, где, как он говорит, "отвечает за все", и где бывает чаще, чем дома.