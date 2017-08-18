Медведев продлил полномочия Урина на посту гендиректора Большого театра

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил полномочия генерального директора Большого театра Владимира Урина на пять лет, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Назначить Урина Владимира Георгиевича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России" сроком на пять лет", — говорится в тексте документа.

Владимир Урин посвятил свою жизнь театру. Начинал он в родном Кирове, где в 1973 году всего в 26 лет возглавил Театр юного зрителя. Затем работал в Союзе театральных деятелей РФ. С 1995 года возглавил Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, который при нем стал одним из ведущих музыкальных театров страны. С 2013 года Урин занимает пост генерального директора Большого театра, где, как он говорит, "отвечает за все", и где бывает чаще, чем дома.