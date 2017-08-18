Выходные в Москве: последний шанс увидеть выставку Тициана

Посетительница перед картиной Веронезе Похищение Европы на выставке Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Картины из собраний Италии и России

Посетительница перед картиной Веронезе Похищение Европы на выставке Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Картины из собраний Италии и России

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Предстоящие выходные в Москве – последний шанс увидеть накануне закрытия выставку работ Тициана, Тинторетто и Веронезе в музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), а в "Гараже" уже можно ознакомиться с экспозицией, изучающей феномен "музыки на костях". В предпоследние выходные лета москвичи и гости города также смогут сходить на выступление группы "Аукцыон", побывать на концерте британки Люси Роуз на ВДНХ и посмотреть романтическую комедию с актером Гаэлем Гарсией Берналем.

Выставки

Выставка произведений итальянских живописцев из Венеции эпохи Ренессанса работает в ГМИИ имени Пушкина. Многие из картин никогда не покидали пределы Италии. На выставке представлены произведения великих венецианских мастеров эпохи Ренессанса Тициана, Тинторетто, Веронезе, чье творчество во многом перевернуло представления о самом процессе создания картины, заложив основы развития живописи во всей Европе. Подавляющее большинство полотен прибыли в Москву из Италии — из крупнейших музейных собраний и из церквей; лишь несколько работ в экспозиции принадлежат российским собраниям.

В Музее современного искусства "Гараж" открылась выставка "Музыка на костях", которая посвящена уникальному эпизоду из жизни послевоенного советского общества: в конце 1940-х — начале 1960-х годов изобретательные советские меломаны использовали трофейные и самостоятельно изготовленные рекордеры, чтобы подпольно копировать на рентгеновские снимки музыку, не входившую в дозволенный цензурой репертуар.

В инсталляции, созданной специально для музея из предметов и документов 1940–1960-х годов, соединятся контрабандные технологии, запрещенная культура, ресайклинг, политика эпохи "холодной войны" и человеческая изобретательность. Наряду с оригинальными записями "музыки на костях" прозвучат рассказы людей, которые их делали и распространяли.

Концерты

В Центре современного искусства "Винзавод" выступит группа "Аукцыон", основанная Леонидом Федоровым в Ленинграде еще в 1978 году. Судя по отзывам критиков и фанатов о концертах группы, музыканты запомнились выступлениями, замечательными текстами, удивительной энергетикой и тем, что каждая песня "мгновенно отпечатывается в сознании".

"О себе музыканты отзываются не иначе, как о стране "АукцЫон" — самой мирной на свете, где можно путешествовать без виз и каких-либо условностей, слушать атмосферную музыку и не переживать ни о чем", — подчеркивают организаторы.

На сцене Зеленого театра ВДНХ выступит британская певица Люси Роуз. Певица приедет с обновленной программой, которая будет основана на песнях из нового альбома Something's Changing. Всего в активе Роуз два альбома и ряд синглов.

"Дебютный альбом Люси Роуз вышел в 2012 году и сразу же заставил обратить внимание на певицу — за его издание взялся лейбл Columbia Records UK, а журнал Vogue номинировал Люси как прорыв года. Впрочем, только сольным творчеством активность певицы не ограничивалась — она сотрудничала и ездила в туры с такими группами, как Bombay Bicycle Club и Noah And The Whale", — рассказали на ВДНХ.

Кино

© Cuévano Films (2016) Кадр из фильма "Сусана, ты меня убиваешь" © Cuévano Films (2016) Кадр из фильма "Сусана, ты меня убиваешь"

Новинкой кинопроката в эти выходные будет комедийная мелодрама "Сусана, ты меня убиваешь" с участием одного из самых известных мексиканских актеров Гаэля Гарсиа Берналя, недавно завоевавшего "Золотой глобус" за роль в сериале "Моцарт в джунглях".

В новом фильме мексиканский актер играет обаятельного, но бездарного Элихио, от которого уходит жена Сусана. В один прекрасный день она сама и все ее вещи исчезают. После недолгих поисков муж выясняет, что уставшая от его инфантильности Сусана улетела в Америку, чтобы сосредоточиться на писательской карьере. Упрямый Элихио мчится возвращать жену, но на этот раз одного шарма будет недостаточно. Ему придется понять, почему каждый раз, когда ему кажется, что все идет как надо, Сусана собирает вещи и испаряется.

В кинотеатре "Иллюзион" покажут легендарный мюзикл Жака Деми "Шербурские зонтики", сделавший актрису Катрин Денев знаменитой на весь мир. Согласно сюжету, юная Женевьева работает в семейном галантерейном магазинчике — продает зонтики. Она влюблена в автомеханика Ги и тот отвечает ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в армию и отправляют в Алжир. Расставаясь, влюбленные обещают дождаться друг друга. Затем Женевьева узнает, что беременна, а вестей от любимого всё нет, и соглашается на брак с состоятельным и солидным мужчиной.