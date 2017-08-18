Роднянский: попасть в лонг-лист "Оскара" от России может только "Нелюбовь"

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Продюсер картины "Нелюбовь" Александр Роднянский считает, что в силу ряда объективных обстоятельств только у этой картины из всех российских фильмов есть шансы попасть в длинный список премии "Оскар".

Лонг-лист — это список всех картин, которые страны выдвинули на соискание премии, из них формируется шорт-лист фильмов, которые могут претендовать на номинацию, и только после этого академия называет пять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Согласно регламенту, оскаровский комитет сам рассматривает фильмы на соискание премии, подавать заявку для этого не нужно. При этом обязательным условием является то, чтобы картина вышла в прокат своей страны до 1 октября.

"Только у фильма "Нелюбовь", в силу ряда объективных обстоятельств, есть шансы добраться до лонг-листа премии "Оскар". За место в этом списке будут бороться победители и участники главных международных кинофестивалей и вероятность того, что локальный фильм, не представленный ни на одном международном смотре, сможет в него попасть, стремится к нулю", — сказал Роднянский.

По его словам, прежде всего, "Нелюбовь" участвовала в Каннском фестивале и получила приз жюри, что дает ей очевидное преимущество. Более того, лента имела широкую огласку в международной прессе и получила большое количество положительных оценок кинокритиков.

"Также наши шансы повышает репутация самого Андрея Петровича (Звягинцева), так как сейчас он является самым известным российским режиссером в мире. Более того, у нас уже есть опыт выдвижения картины на "Оскар", так как фильм Звягинцева "Левиафан" представлял Россию на кинопремии в 2015 году", — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что также у картины есть международный дистрибьютор Sony Pictures Classics, что также увеличивает шансы ленты на награду.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где картина была удостоена награды Приза жюри. Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает.

Первый фильм Звягинцева "Возвращение" завоевал приз кинофестиваля в Венеции как за лучший фильм, так и за лучший дебют. Второй фильм, "Изгнание", получил Золотую пальмовую ветвь Канн за лучшую мужскую роль. Третий фильм, "Елена", удостоился специального приза программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Четвертый, "Левиафан" — приза за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале, "Золотого глобуса" за "Лучший фильм на иностранном языке" и номинации на "Оскар".