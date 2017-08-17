Французский дизайнер подала в суд на Питта и Джоли, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Дизайнер интерьеров из Франции подала в суд на американских актеров Бреда Питта и Анджелину Джоли после того, как бывшие муж и жена отказались признавать ее авторство в проекте по освещению их шато в Провансе, сообщает издание Guardian.
Дизайнер Одиль Судан (Odile Soudant) также заявила, что Питт и Джоли перестали оплачивать ее многомиллионные счета на реализацию проекта по освещению шато Мираваль, тем самым не позволяя компании дизайнера дальше работать над проектом.
В апреле парижский апелляционный суд постановил выплатить Судан 565 тысяч евро, 60 тысяч из которых причитались ей за принесение вреда репутации. В апреле Судан получила свои деньги, но сейчас она продолжает бороться за юридическое признание своего авторства в проекте, которое, по ее словам, было приписано одному из ее бывших подчиненных.
По словам Судан, она впервые поехала в Мираваль в 2010 году, чтобы встретиться с Питтом. Она отметила, что между ними не было подписано никакого контракта, но она каждый месяц выставляла счета компании Питта и Джоли. Дизайнер наняла 17 человек для реализации проекта.
Апелляционный суд постановил, что на протяжении долгого времени Питт не выплачивал денег Судан и ее фирме. В показаниях суду Судан заявила, что не знала, почему Питт прекратил платить ей. Она отметила, что он продолжал присылать ей сообщения, в которых утверждал, что ей необходимо закончить начатое.
Тем не менее, он не ответил на ее просьбы о выплатах, и впоследствии она была вынуждена закрыть свою фирму.
Источники, близкие к актрисе, утверждают, что решение Джоли связано с ее несогласием с методами воспитания детей, которые использует Бред Питт.
На фото: Анджелина Джоли на 64-ом международном кинофестивале в Каннах
Звездные родители воспитывают шестерых детей, при этом лишь трое из них являются биологическими детьми Анджелины Джоли и Брэда Питта.
Анджелина Джоли до встречи с Питтом была замужем дважды. В тот момент, когда начался их роман, Питт был женат на звезде сериала "Друзья" Дженнифер Эннистон.
Актеры встретились на съемках ленты "Мистер и миссис Смит" в 2004 году, однако о помолвке они объявили лишь спустя 8 лет.
Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"
В июле 2008 года Джоли родила двойню - мальчика Нокса Леона и девочку Вивьен Маршелин. 14 миллионов долларов, которые супружеская пара получила от одного из американских журналов за право публикации первых фото новорожденных, они пожертвовали на благотворительность.
На фото: Анджелина Джоли и Брэд Питт в Каннах, 2008 год.
Поместье "Шато Мираваль" на юге Франции, где жили Питт и Джоли со своими детьми.
Официальная бракосочетание пары состоялось в 2014 году во Франции. СМИ писали, что на церемонии, которая прошла в маленькой часовне в их поместье Мираваль, присутствовали лишь родные и близкие друзья.
На фото: Анджелина Джоли и Бред Питт с дочерью Захарой и сыном Мэддоксом в Мумбаи, 2006 год.
Анджелина Джоли дебютировала в кино в 1982 году, однако настоящую популярность ей принес фильм 2001 года "Лара Крофт: расхитительница гробниц". В этом же году Джоли стала послом доброй воли ООН. Актриса ездила с гуманитарными миссиями в Эквадор, Кению, Анголу и ряд других стран.
На фото: Джоли с сыном Мэддоксом, которого она усыновила в 2002 году в камбодже.
В интервью различным изданиям Брэд Питт не раз заявлял, что ему очень повезло, что именно Джоли стала матерью его детей.
Отношения Джоли и Питта всегда были в центре обсуждения светской хроники, американские папарации даже придумали слово, обозначающее эту звездную пару, - "Бранджелина" (Brangelina).
На фото: Анджелина Джоли и Брэд Питт во время 88-ой церемонии вручения премии Оскар.
Во время официального оформления отношений пара заключила жесткий брачный контракт, по которому в случае измены Питт будет лишен права совместной опеки над детьми.
Одной из возможных причин расставания звездной пары СМИ называют роман Брэда Питта с французской актрисой Марион Коттийяр.