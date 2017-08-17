Коктебель готов принять юбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Коктебель готов принять юбилейный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, в рамках которого 18-20 августа выступят музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран, сообщает пресс-служба фестиваля.

"Коллективы, представленные музыкантами из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран выступят на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука. Для оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу этого самобытного джазового фестиваля на открытом воздухе", — говорится в сообщении.

К фестивальным площадкам в 2017 году добавится еще одна за пределами Коктебеля — "Артек-Арена" в Международном детском центре "Артек" в крымском поселке Гурзуф. Артековцы, как и зрители в Коктебеле, 19 августа смогут увидеть выступление финалистов популярных телешоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".

Первый день Koktebel Jazz Party откроется выступлением биг-бэнда под управлением известного московского саксофониста, арт-директора фестиваля Сергея Головни с участием джазовой певицы и актрисы мюзиклов Анны Бутурлиной. В программу первого дня также войдут выступления международных джазовых коллективов и мультиинструменталиста, композитора Давида Голощекина, импровизировавшего в разные годы с легендами мирового джаза — Дюком Эллингтом и Диззи Гиллеспи.

История фестиваля

Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева, ныне гендиректора МИА "Россия сегодня". Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий. В разные годы фестиваль проходил с участием коллективов из разных регионов России, а также джаз-бэндов из Бразилии, США, Израиля, Великобритании, Индии, Армении, Германии, Бельгии, Нидерландов.

С 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. Например, выручка с продажи билетов Koktebel Jazz Party в 2015 и 2016 годах была перечислена школе № 1 поселка Коктебель.

В 2017 году посетителей ждет выступление московского джазового мультиинструменталиста и композитора Давида Голощекина, интернационального ансамбля Якова Окуня, американского джазмена российского происхождения Валерия Пономарева, а также музыкантов из США, Франции, Германии, Швейцарии, Швеции, Бразилии и Кореи. Патриарх отечественного джаза Игорь Бриль сыграет вместе с сыновьями в рамках коллектива Brill Family. Гости фестиваля также смогут увидеть выступление джаз-бенда арт-директора Koktebel Jazz Party Сергея Головни и певицы Анны Бутурлиной.

Участниками концертных программ наряду с маститыми джазменами России и мира станут молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры города Москвы, юные таланты Крыма, а также финалисты популярных телевизионных российских шоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".