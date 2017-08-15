СМИ: Камбербэтч, Спейси и Де Вито могут сняться в мини-сериале о Brexit

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Создатели мини-сериала по мотивам дневника организатора кампании по выходу Великобритании из Евросоюза рассматривают всемирно известных актеров Бенедикта Камбербэтча, Кевина Спейси и Дэнни Де Вито на главные роли в ленте, пишет издание Times.

Ранее сообщалось, что крупная голливудская киностудия планирует съемки сериала по книге бывшего финансового спонсора британской Партии независимости (UKIP) Аррона Бэнкса. Книга The Bad Boys of Brexit ("Плохие парни Brexit") представляет собой дневник Бэнкса, в котором он описывает события в преддверии референдума о выходе Великобритании из ЕС.

По данным газеты, Камбербэтч и Спейси поборются за роль бывшего лидера UKIP Найджела Фараджа.

"Главный вопрос, сможет ли Дэнни Де Вито сыграть Аррона Бэнкса. Надеюсь, авторы смогут запечатлеть весь юмор и хаос вокруг происходящего, который описывается в книге", — заявил управляющий директор издательства, напечатавшего книгу, Иан Дейл, который, скорее всего, станет одним из исполнительных продюсеров сериала.

Планируется, что съемки шестисерийного фильма стартуют в начале января 2018 года. Выход картины на экран запланирован на апрель следующего года. Бюджет составит примерно 60 миллионов фунтов стерлингов (около 77,3 млн долларов).