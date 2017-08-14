Без псевдонимов: дочь Татьяны Навки Саша Жулина выпустила новый клип

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Певица Александра Жулина, дочь олимпийской чемпионки, фигуристки Татьяны Навки, выпустила клип на свою новую песню. Музыку сочинил один из самых успешных российских продюсеров Макс Фадеев, слова песни Александра написала в соавторстве с Ольгой Серябкиной (группа Serebro).

"Ролик снимали в Сардинии, в Италии, – рассказала Саша Жулина РИА Новости. – Бабушка и мама были главными редакторами клипа, они присутствовали на всех съемках и отмечали разные нюансы, которые мог не заметить режиссер".

Как отметила сама Татьяна Навка, она с удовольствием помогала дочери. "Так получилось, что у меня в этот момент не было работы, и я могла находиться рядом, делиться всем своим опытом. Я подсказывала, помогала. Я вижу, как она этим живет, для нее это новая страница в жизни, потому что до этого она увлекалась профессионально спортом", – рассказала фигуристка.

Саша Жулина выпустила уже несколько песен, однако предыдущие работы выходили под псевдонимом Алексия. На этот раз девушки решила выступить под своим именем.

"Первый клип вышел под псевдонимом, потому что не хотелось упоминать фамилию родителей. Но в итоге все равно все узнали, кто я, – говорит Саша. – Я привыкла к обсуждениям и осуждениям: всегда есть те, кому что-то не нравится".

Татьяна Навка поддерживает увлечение дочери. По ее словам, Александре нравится петь, но как любое дело, занятия вокалом требует большой отдачи.

"Для меня как для матери самое главное, чтобы дочь получила образование, – сказала Татьяна. – В плане творчества, я верю в то, что если у человека есть призвание, и он ставит цели, то всего можно добиться. Саша живет музыкой и чувствует все через музыку. Для нее это часть жизни. Она трудолюбивая и целеустремленная девочка. Навыки, приобретенные в профессиональном спорте, которому она посвятила всю свою жизнь, помогут ей в дальнейшем".

Сама Александра говорит, что хочет продолжать занятия музыкой. Однако в первую очередь намерена сосредоточиться на учебе – исполнительница перешла в 11 класс и, по ее словам, ей предстоит сложный год.