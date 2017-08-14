МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Выступающий под псевдонимом Oxxxymiron рэпер Мирон Федоров, потерпевший поражение в рэп-баттле, заявил, что принимает решение судей и готов вновь рискнуть и продолжить подобные выступления.

В ночь на понедельник на YouTube был опубликована запись рэп-баттла (словесного состязания двух исполнителей-рэперов), в котором участвовали Oxxxymiron и Слава КПСС. Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение. На данный момент видео собрало более 5 миллионов просмотров на YouTube

"После драки кулаками не машут… Поэтому судейское решение я, разумеется, принимаю. На мероприятии были судьи, потому что я поставил такое условие… Поражений, в отличие от забытого текста, я никогда не боялся, поэтому настоял на том, чтобы баттл судили – и считаю, что это было верное решение", — написал Федоров на своей странице в Instagram.

Причину своего поражения рэпер видит в том, что он "ушел в лирические отступления", которые ему интересно писать. В частности на этот раз Федоров включил в свое выступление большой фрагмент стихотворения Николая Гумилева.

"Гонка за количеством панчей (броских фраз, высмеивающих соперника – ред.) все еще кажется мне довольно унылым подходом к баттлам. Но и мой подход "проповедник а-ля Loaded Lux" (известный американский баттл-рэпер – ред.) явно требует корректировки на будущее. Не будь проигрыша – я бы, наверное, так и не осознал, что нужен апгрейд. Апгрейд будет", — пояснил Федоров.

Он так же отметил, что участие в мероприятии принесло ему большое удовольствие, несмотря на то, что его не очень активно поддерживали, а результаты баттла просочились в сеть задолго до официального релиза видео.

"Make Battle Rap Great Again: сказано – сделано, это был исторический баттл. Оппонент молодец. Может теперь кто-нибудь поймет, что я не забронзовевшая статуя, не все всегда просчитываю и готов рискнуть всем чисто по фану, из спортивного интереса. И вскоре сделаю это снова", — заключил исполнитель.

Федоров – рэпер и один из самых известных русскоязычных мастеров рэп-баттла. По данным Forbes, в этом году 32-летний исполнитель занял 44 строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых российских музыкантов, заработав 1,3 миллиона долларов.