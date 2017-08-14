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Культура

Oxxxymiron готов вновь принять участие в рэп-баттле, несмотря на поражение

14:1814.08.2017
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© Youtube-канал versusbattleruБаттл Oxxxymiron против ГнойногоБаттл Oxxxymiron против Гнойного
© Youtube-канал versusbattleru

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Выступающий под псевдонимом Oxxxymiron рэпер Мирон Федоров, потерпевший поражение в рэп-баттле, заявил, что принимает решение судей и готов вновь рискнуть и продолжить подобные выступления.

Баттл Oxxxymiron против Гнойного за ночь набрал более 3 млн просмотров
© Youtube-канал versusbattleru
Баттл Oxxxymiron против Гнойного набрал более 3 млн просмотров за ночь
В ночь на понедельник на YouTube был опубликована запись рэп-баттла (словесного состязания двух исполнителей-рэперов), в котором участвовали Oxxxymiron и Слава КПСС. Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение. На данный момент видео собрало более 5 миллионов просмотров на YouTube.

"После драки кулаками не машут… Поэтому судейское решение я, разумеется, принимаю. На мероприятии были судьи, потому что я поставил такое условие… Поражений, в отличие от забытого текста, я никогда не боялся, поэтому настоял на том, чтобы баттл судили – и считаю, что это было верное решение", — написал Федоров на своей странице в Instagram.

 

Пара слов о баттле (спойлеры) 1. После драки кулаками не машут (объясните это СТ, который до сих пор доказывает, что выиграл). Поэтому судейское решение я, разумеется, принимаю. 2. На мероприятии были судьи, потому что я поставил такое условие. Вариант "мы час срем друг друга просто так, для взаимного промо" был для меня исключен, т.к. это не дружеский матч. Поражений, в отличие от забытого текста, я никогда не боялся, поэтому настоял на том, чтобы баттл судили — и считаю, что это было верное решение. 3. Почему я проиграл? Потому что, как и на прежних баттлах, ушел в лирические отступления, которые мне реально интересно писать, в отличие от бесконечного "сетап-панч, сетап-панч". Возможно, я по жизни слишком зациклился на том, как я в свое время повлиял на баттлрэп — а вместо этого мне самому стоит поучиться у баттловиков, чей мир с тех пор перерос в нечто иное и самостоятельное. Хотя гонка за количеством панчей все еще кажется мне довольно унылым подходом к баттлам. Но и мой подход "проповедник а-ля Loaded Lux" явно требует корректировки на будущее. Не будь проигрыша — я бы, наверное, так и не осознал, что нужен апгрейд. Апгрейд будет, Нарния пока подождет. 4. От всего мероприятия получил дикий кайф. Единственный облом — "поддержка" Версуса. С таким же успехом мы могли сразу пойти на Слово с 10 корешами — именно столько человек активно топило за нас, остальные версус-резиденты были типа слишком крутыми, чтобы высказывать саппорт рэперам своей лиги, как это делала толпа от Слово (по видео все очевидно, я думаю). Ну и сливщики инфы — конченые. 5. Make Battle Rap Great Again: сказано — сделано, это был исторический баттл. Оппонент молодец. Может теперь кто-нибудь поймет, что я не забронзовевшая статуя, не все всегда просчитываю, и готов рискнуть всем чисто по фану, из спортивного интереса. И вскоре сделаю это снова)

Публикация от Oxxxymiron (@norimyxxxo)

 

Причину своего поражения рэпер видит в том, что он "ушел в лирические отступления", которые ему интересно писать. В частности на этот раз Федоров включил в свое выступление большой фрагмент стихотворения Николая Гумилева.

"Гонка за количеством панчей (броских фраз, высмеивающих соперника – ред.) все еще кажется мне довольно унылым подходом к баттлам. Но и мой подход "проповедник а-ля Loaded Lux" (известный американский баттл-рэпер – ред.) явно требует корректировки на будущее. Не будь проигрыша – я бы, наверное, так и не осознал, что нужен апгрейд. Апгрейд будет", — пояснил Федоров.

Музыкант с гитарой на сцене
© Fotolia / Verve
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Он так же отметил, что участие в мероприятии принесло ему большое удовольствие, несмотря на то, что его не очень активно поддерживали, а результаты баттла просочились в сеть задолго до официального релиза видео.

"Make Battle Rap Great Again: сказано – сделано, это был исторический баттл. Оппонент молодец. Может теперь кто-нибудь поймет, что я не забронзовевшая статуя, не все всегда просчитываю и готов рискнуть всем чисто по фану, из спортивного интереса. И вскоре сделаю это снова", — заключил исполнитель.

Федоров – рэпер и один из самых известных русскоязычных мастеров рэп-баттла. По данным Forbes, в этом году 32-летний исполнитель занял 44 строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых российских музыкантов, заработав 1,3 миллиона долларов.

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