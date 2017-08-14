Новый фильм Бессона стал лидером российского проката по итогам выходных

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Новый фильм французского режиссера Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет" собрал за первые выходные 344,5 миллиона рублей и стал лидером российского кинопроката, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

"Валериан и город тысячи планет" Бессона стал самым масштабным и дорогостоящим фильмом за всю историю европейского кинематографа. В XXVIII веке два космических спецагента – Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) – отправляются на планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики. Компанию ДеХаану, который недавно воплотил на экране образ легенды американского кинематографа Джеймса Дина, а также Делевинь, переквалифицировавшейся из модели в актрису, составили далеко не последние актеры мирового кино — Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман, а также певица Рианна.

На втором месте оказалась еще одна новинка кинопроката, фильм ужасов "Проклятие Аннабель: зарождение зла", которая стала второй частью франшизы про отбившуюся от рук куклу. Лента собрала за выходные 136 миллионов рублей. Третье место занял фильм по Стивену Кингу "Темная башня" со сборами в 72,5 миллиона рублей за выходные и 430 миллионов за две недели.

На четвертой строке оказался мультфильм "Гадкий Я-3", который заработал 18,4 миллиона рублей за уикенд и 1,5 миллиарда рублей за семь недель проката. Завершает пятерку лидеров еще один мультфильм "Стань легендой! Бигфут младший", чьи сборы за выходные составили 13,2 миллиона рублей, а за три недели — 121 миллион рублей.