Юные таланты примут участие в Koktebel Jazz Party

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В юбилейный сезон джаза в Коктебеле участниками концертных программ наряду с маститыми джазменами России и мира станут молодые таланты — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники Джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры г. Москвы, юные таланты Крыма, а также финалисты популярных телевизионных российских шоу "Голос. Дети", "Лучше всех" и "Синяя птица".

Выступления юных джазовых музыкантов пройдут на Волошинской сцене в артистическом поселке Коктебель с 18 по 20 августа. К основным фестивальным площадкам Koktebel Jazz Party 19 августа добавится еще одна — сцена в Международном детском центре "Артек" в крымском поселке Гурзуф. Джазовые композиции в исполнении участников телевизионных шоу талантов — девятилетней Алины Сансызбай из Алматы, десятилетней Марии Панюковой из Новомосковска, тринадцатилетней Александры Соловьевой из Москвы и шестнадцатилетней Софии Ацбехи Негги из Санкт-Петербурга, — смогут послушать как сами артековцы на большой "Артек-Арене", так и зрители фестиваля Koktebel Jazz Party в поселке Коктебель — видеомост объединит обе площадки, разделенные почти полутора сотнями километров.

С подробной информацией о фестивале Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте koktebel-jazz.ru . Официальный хэштег фестиваля — #KJP2017.

Время работы площадок фестиваля Koktebel Jazz Party с 18 по 20 августа:

Главная сцена (Коктебель) — ежедневно с 19:00 Крымское время

Волошинская сцена (Коктебель) — ежедневно с 15:00 Крымское время

"Артек-Арена" (МДЦ "Артек", Гурзуф) — 19 августа с 20:00 Крымское время

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий. © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму: карнавал на черноморском побережье

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио JAZZ 89.1 FM, радио "Маяк", радио "Культура", радиостанции "Вести FM", Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".