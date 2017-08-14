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Культура

Главная интрига лета: Первый канал анонсировал новый выпуск "Пусть говорят"

01:5614.08.2017
03262
© РИА НовостиСайт проекта Пусть говорятСайт проекта Пусть говорят
© РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Первый канал анонсировал новый выпуск российского ток-шоу "Пусть говорят" – кто будет вести программу, пока неясно. Обнародованный анонс сопровождается фотографиями Андрея Малахова, который, как сообщалось ранее, может покинуть канал, и ведущего новостных программ Дмитрия Борисова.

"Главная интрига лета. "Пусть говорят", — сообщили в эфире Первого канала.

Программа выйдет в эфир в 19.50 по московскому времени.

Интрига лета

Российский журналист, телеведущий, известный деятель Рунета, продюсер документальных проектов Дмитрий Борисов. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Ведущим нового выпуска программы "Пусть говорят" выступил Дмитрий Борисов
Ранее в СМИ появилась информация, что Андрей Малахов может покинуть Первый канал. Версии выдвигались разные: было предположение, что телеведущий уходит на ВГТРК, не исключалось также, что он отправится в "декретный отпуск".

Седьмого августа журнал Elle со ссылкой на близкие к телеведущему источники сообщил, что его супруга Наталья Шкулева находится "на серьезном сроке беременности". По информации издания, Малахов сообщил руководству телеканала о своем желании уйти в "декретный отпуск", однако новый продюсер программы "Пусть говорят" попросила его сделать выбор, "кто он – телеведущий или бебиситтер".

Утверждалось, что Малахов счет такое отношение со стороны руководства "циничным и неприемлемым".

Также стало известно, что ведущий написал заявление об увольнении. Об этом РИА Новости сообщил знакомый с ситуацией источник.

"Малахов написал заявление, подписано оно или нет – пока неясно", — сообщил собеседник агентства.

Сам телеведущий хранит молчание. Однако Малахов опубликовал в Twitter фотографию заполняемой при заселении в отель анкеты, в которой в поле "профессия" написано "блогер".

​Представители телеканалов ситуацию не комментируют, ссылаясь на сезон отпусков.

Позже информированный источник сообщил РИА Новости, что всей команде "Пусть говорят" подписали заявления об увольнении. Стилист Влад Лисовец, присутствовавший на съемках новой передачи, рассказал агентству, что выпуск вел Дмитрий Борисов. Малахова на съемках не было, гостям программы ничего не сообщили по поводу его ухода.

Предложения от работодателей

После того как в СМИ появилась информация об уходе Малахова с Первого канала, хоккейный клуб "Спартак" предложил известному телеведущему вести домашние матчи московской команды.

В официальном Twitter "Спартака" опубликовали письмо, подписанное гендиректором клуба Андреем Веревко.

​"В ХК "Спартак" серьезно обеспокоены поступающей информацией о вашем возможном уходе с Первого канала. Вы как-то сказали в одном интервью, что "человек всегда одинок". Мы хотим опровергнуть эти слова, и в этой связи ХК "Спартак", у которого, так же, как и у вас, миллионы поклонников по всей стране, обращается к вам с предложением не прерывать профессиональную карьеру и продолжить ее в качестве ведущего наших домашних матчей", — говорится в письме.

Претенденты

Телеведущий Максим Галкин. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В СМИ также называли имена претендентов на место ведущего "Пусть говорят" — это Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Шепелев заявил РИА Новости, что не комментирует эту информацию, и посоветовал обратиться в пресс-службу Первого канала. Дмитрий Борисов заявил, что тем, кому "его мало" в новостях Первого канала, могут смотреть также программу "Время" в 21:00, поскольку он сейчас ведет и ее.

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