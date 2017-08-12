Названы победители ХХV фестиваля российского кино "Окно Европу"

ВЫБОРГ, 12 авг — РИА Новости. Названы победители XXV юбилейного фестиваля российского кино "Окно в Европу". На торжественной церемонии закрытия форума, которая по традиции прошла в древнем Выборгском замке в субботу вечером, лауреатам вручили награды.

По решению жюри конкурса игрового кино, главный приз получил фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" режиссера Александра Ханта. "За лучшую мужскую роль" в этой картине специальный приз получил актер Евгений Ткачук. Еще два спецприза достались фильмам — "Лес" дебютанта Романа Жигалова и " Хармс" Ивана Болотникова.

В конкурсе "Копродукция", который проходит на фестивале уже пятый год, жюри во главе с Павлом Финном присудило главный приз фильму бразильского режиссера Чарли Брауна "Красный русский". Фильм был снят совместными усилиями российских и бразильских кинематографистов. Специальный приз получила картина грузинского режиссера Русудан Глурджидзе. Диплом за исполнение главной роли в фильме "Песни Абдула" вручен Абдумамаду Бекмамадову.

Жюри неигрового кино во главе с Владиславом Флярковским главный приз присудило фильму " Форсаж" режиссера Натальи Гугуевой. Спецприз достался картине " Последний вальс" режиссера Юлии Бобковой.

В конкурсе анимационного кино жюри под председательством Андрея Хржановского победителем объявило ленту " Рыбы, пловцы, корабли" режиссеров Андрея Кулева и Дмитрия Геллера. Специальный приз вручен фильму "Бирюк" режиссера Полины Федоровой.

Приз президента фестиваля Армен Медведев вручил " За дебют" Петру Тодоровскому младшему за фильм "Лавстори".

В конкурсе " Выборгский счет", в котором участвовали все картины, показанные на кинофоруме, вердикт выносили зрители. Большую Золотую Ладью и первое место отдано фильму Марюса Вайсберга "Бабушка легкого поведения". Второе место присуждено картине Бориса Хлебникова "Аритмия" и третье место досталось фильму "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".

Приз Медиаконгресса "Содружество журналистов" " За сценарий" достался Алексею Бородачеву, принимавшему участие в создании фильмов "Жили- были" и " Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".