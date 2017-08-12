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Культура

Член жюри фестиваля "Окно в Европу" рассказал о тенденции в российском кино

19:5412.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкРустам Ибрагимбеков. Архивное фотоРустам Ибрагимбеков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ВЫБОРГ, 12 авг — РИА Новости. Председатель жюри конкурса игрового кино Рустам Ибрагимбеков отметил тенденцию возврата к действенному герою в отечественном кино. Об этом известный сценарист и режиссер сказал в субботу на открытом заседании жюри фестиваля российского кино "Окно в Европу", который завершает сегодня свою работу в Выборге.

Михаил Кукушкин. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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"Тенденция возврата к действенному герою есть, и она очень оправдана. Плохие люди, сложные обстоятельства, и нужен кто-то, кто поможет их преодолеть. Эта тема на все времена. Человека за время эволюции столько мучили и уничтожали, что в нем генетически сидит желание, чтобы кто-то пришел и помог. Нужен герой. Это мне кажется правильным направлением — мировой кинематограф тоже работает в этом русле", — сказал Ибрагимбеков.

Он отметил, что в программе игрового кино было больше половины дебютов, что дает возможность заглянуть в завтрашний день российского кинематографа.

"Мы довольно быстро сошлись во мнениях, и решения о том, какой фильм отметить, принимались единогласно. Наград, выделенных для игрового конкурса, нам вполне хватило", — сказал председатель жюри.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии ХХV фестиваля российского кино Окно в Европу в Выборге. 6 августа 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Ибрагимбеков подчеркнул, что в представленных работах просматривается хорошая тенденция — очевидное желание вернуть зрителя после долгого пренебрежения отечественного кино к своей публике.

Что касается конкурса копродукции, который существует только на Выборгском фестивале, глава жюри, известный сценарист Павел Финн сказал, что, понимая важность копродукции во всех отношениях, были использованы все предоставленные награды, которые присуждались единогласно. Финн отметил, что в программе были работы копродукции двух видов — чисто техническая и соединение по творческой необходимости.

"Надо отметить, что в большинстве из представленных на конкурсе фильмов есть доля российских кинематографистов, что подчеркивает тот факт, что Россия участвует в международном кинематографическом процессе. И это надо отметить, это важно", — сказал член жюри Михаил Брашинский.

Посетители на открытии ХХV фестиваля российского кино Окно в Европу в Выборге. 6 августа 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Жюри анимационного кино, по признанию его председателя, известного российского мультипликатора Андрея Хржановского, не хватило призов, поскольку было много ярких работ, которые хотелось отметить.

"Радует, что в программе было большое количество замечательных авторских оригинальных экспериментальных работ, — сказал Хржановский. Он предложил учредить приз за эксперимент в анимации.

Самые бурные дебаты при выборе лауреатов, как оказалось, были в жюри документального кино во главе с известным телеведущим Владиславом Флярковским.

"Я считаю, что было мало придумок, находок в работах молодых документалистов. Считается, что документальное кино почему- то должно отвоевывать себе место. Документальные фильмы не показывают, потому что они редко оставляют след, а это может только высокохудожественное кино, к которому надо стремиться", — сказал Флярковский.

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