Глава ОП Крыма провел параллели между "Матильдой" и романом Пастернака

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Давление, под которым оказался фильм Алексея Учителя "Матильда", напоминает ситуацию с романом Бориса Пастернака "Доктор Живаго" в советские времена, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов в четверг сообщил, что министерство выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", картине присвоена категория 16+. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".

"Я никогда не думал, что в нашей стране повторится история, которая однажды уже произошла с романом Пастернака "Доктор Живаго", когда все газеты были заполнены откликами рабочих и колхозников, которые начинались со слов: "Я романа не читал, но осуждаю", — сказал Иоффе РИА Новости.

Глава ОП Крыма добавил, что не может себе представить, чтобы люди, которые не видели фильма и не вошли в атмосферу художественного произведения, могли бы что-то принимать или осуждать.

"Я хочу верить, что в России времена цензуры прошли. Нельзя судить о художественном произведении по слухам, словам, интернету, а само произведение не только не видев, но не захотеть видеть", — сказал Иоффе.

Он подчеркнул, что в России всегда было неоднозначное отношение к правителям, начиная от царей, заканчивая советскими вождями.

Иоффе отметил, что Николай II, который в соответствии с церковными канонами был признан мучеником, тем не менее, сам причастен к тем событиям, которые происходили сто лет назад в России, а "в народе отношение к этому разное".

Глава ОП считает, что составить мнение о фильме "Матильда" можно только после его просмотра.

"Я только тогда смогу сказать, этот фильм интересный или бездарный, но запрещать что-то в ХХI веке могут только люди, чье мировоззрение осталось в советских временах… Если бы не вся эта кампания, я бы не пошел смотреть фильм, потому что совершенно равнодушен к самодержавным историям, но теперь просто вынужден буду пойти. Во всей этой истории победил только режиссер Учитель, который соберет миллионы на своем фильме", — подчеркнул Иоффе.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Эксперты Минкультуры РФ посмотрели фильм и составили заключение о его соответствии законодательству: ничего из того, что запрещено к публичной демонстрации в России, в содержании картины не обнаружено, сообщил журналистам глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов. По его словам, в Конституции РФ четко указанно, что цензура в стране запрещена, то есть ни один орган госвласти не может запретить показ художественного произведения по политическим, идеологическим или иным мотивам.