В Ингушетии решили не показывать фильм "Матильда"

НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. В Ингушетии заявили, что не будут показывать фильм Алексея Учителя "Матильда", объяснив это решение отсутствием интереса к картине.

Ранее глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов сообщил, что министерство выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", картине присвоена категория 16+. При этом он пояснил, что регионы уполномочены самостоятельно ограничить прокат фильма на своей территории.

"Мы решили не показывать "Матильду", так как этот фильм не актуален для нашего региона и не пользуется интересом у зрителей. Мы проводили опросы в интернете среди посетителей нашего кинотеатра о том, какие фильмы они хотели бы посмотреть, и ни один не назвал "Матильду", — сообщили РИА Новости в назрановском кинотеатре "Дружба", который является единственным кинопрокатчиком в регионе.

По словам собеседника агентства, если ближе к дате премьеры фильма интерес к нему все же возникнет, то тогда можно будет вернуться к вопросу о прокате картины.

В региональном Минкультуры РИА Новости уточнили, что решение о показе "Матильды" в Ингушетии будет принято после рекомендаций Общественного совета министерства. "Члены совета посмотрят фильм, выскажут свои рекомендации, и на их основе будет принято решение", — отметил собеседник агентства.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.