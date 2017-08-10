В Крыму назовут львят в честь героев фильма "Матильда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. В крымском сафари-парке "Тайган" родились четыре белых львенка, их назовут в честь героев фильма Алексея Учителя "Матильда", сообщил РИА Новости директор зверинца Алексей Зубков.

Министерство культуры ранее выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда". Против этого выступила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая заявила, что кинокартина оскорбляет чувства верующих.

Зубков заявил, что решил назвать львят в знак поддержки фильма Алексея Учителя.

"Непозволительно оказывать прессинг на искусство, поэтому решил поддержать фильм Алексея Учителя и назвать львят в честь героев кинокартины. Девочку назову "Матильдой", мальчика "Царем" или "Режиссером", а там посмотрим", — сказал Зубков.

По его словам, в этом году в сафари-парке это первый приплод от белых львов.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов сообщил журналистам в четверг, что министерство выдало прокатное удостоверение "Матильде", картине присвоена категория 16+. При этом в пресс-службе картины уточнили, что рейтинг является вполне ожидаемым, поскольку одна сцена в трейлере "будоражит зрителей", но никаких других провокативных эпизодов в "Матильде" нет. С просьбой к Минкультуры не показывать "Матильду" в их регионах обратились власти Чечни и Дагестана, в ведомстве пообещали учесть их просьбу. В Минкультуры пояснили, что прокатное удостоверение выдается на всю страну, однако регионы уполномочены самостоятельно ограничить прокат фильма на своей территории.