Шерон Стоун опубликовала видео проб для фильма "Основной инстинкт"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Американская актриса Шэрон Стоун опубликовала в своем аккаунте в Twitter видео с проб на роль в триллере "Основной инстинкт", принесшем ей мировую известность.
#BasicInstinct audition tape for #WaybackWednesday pic.twitter.com/TaApP2HmJS— Sharon Stone (@sharonstone) 9 августа 2017 г.
На записи актриса курит, проговаривает диалог с главным героем, которого в картине сыграл Майкл Дуглас.
Триллер, за роль в котором Стоун получила "Золотой глобус", вышел на экраны в 1992 году. Актриса решила поделиться роликом со своими подписчиками из-за флешмоба, в рамках которого пользователи Twitter делились своими старыми фото и видео.