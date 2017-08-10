Шерон Стоун опубликовала видео проб для фильма "Основной инстинкт"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Американская актриса Шэрон Стоун опубликовала в своем аккаунте в Twitter видео с проб на роль в триллере "Основной инстинкт", принесшем ей мировую известность.

На записи актриса курит, проговаривает диалог с главным героем, которого в картине сыграл Майкл Дуглас.

Триллер, за роль в котором Стоун получила "Золотой глобус", вышел на экраны в 1992 году. Актриса решила поделиться роликом со своими подписчиками из-за флешмоба, в рамках которого пользователи Twitter делились своими старыми фото и видео.