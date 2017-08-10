Поклонская отреагировала на выдачу "Матильде" прокатного удостоверения

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, комментируя решение министерства культуры РФ выдать прокатное удостоверение фильму режиссера Алексея Учителя "Матильда", заявила, что "ничего святого нет", кроме отсутствия понимания слова "достоинство".

Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов сообщил журналистам в четверг, что министерство выдало прокатное удостоверение "Матильде", картине присвоена категория 16+. При этом в пресс-службе картины уточнили, что рейтинг является вполне ожидаемым, поскольку одна сцена в трейлере "будоражит зрителей", но никаких других провокативных эпизодов в "Матильде" нет.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Тельнов в четверг отметил, что мнение Поклонской может измениться после выхода картины в прокат. "На сегодняшний день предлагаю всем охладить пыл, запастись терпением и дождаться премьеры, а главное, доверить оценку "Матильды" зрителям", — добавил он.

"Что касается прокатного удостоверения, меня это совершенно не удивляет, потому что на протяжении года, как люди обращаются в разные компетентные органы, Министерство культуры высказывает однозначное свое отношение наплевательское в сторону людей и отношение поддержки в сторону создателей фильма. Могу сказать, что ничего святого нет, кроме аппетитов и отсутствия понимания слова "достоинство", — заявила Поклонская журналистам.

Депутат также отметила, что вызывает сомнения и то, что это прокатное удостоверение было выдано в такой спешке и вопреки существующему регламенту.

"Это было сделано сегодня в такой спешке на фоне последних событий, когда главы республик стали просить исключить территории их субъектов их прокатного удостоверения. Это свидетельствует только об одном: Министерство по всей видимости находилось в безысходной ситуации уже", — заявила Поклонская.

Ранее с просьбой к Минкультуры не показывать "Матильду" в их регионах обратились власти Чечни и Дагестана, в ведомстве пообещали учесть их просьбу. В Минкультуры пояснили, что прокатное удостоверение выдается на всю страну, однако регионы уполномочены самостоятельно ограничить прокат фильма на своей территории.

"Меня удивляет второй вопрос: они сделали это настолько быстро, что в спешке забыли обсудить в нарушение регламента данный вопрос с общественным советом при Министерстве культуры. Они проигнорировали его, и приняли решение самостоятельно", — заключила депутат.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.