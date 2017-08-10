Серебренников получил одну из самых престижных театральных премий Европы

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства – "Европа – новая театральная реальность", награду будут вручать в декабре в Риме, сообщила РИА Новости помощник режиссера в четверг.

"Кирилл Серебренников удостоен престижной театральной премии "Европа – новая театральная реальность", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что премия "Европа — театру" (Prix Europe pour le théâtre) — это самая престижная премия в области театрального искусства, которая была инициирована Европейской комиссией в 1986 году. С 1990 года вручается также премия за творческий поиск "Европа — Новая театральная реальность". Ее присуждают тем, кто "находится в зените своей театральной славы".

"Вручение премии пройдет в декабре в Риме", — добавила помощник режиссера.

Ранее Серебренников в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung сообщил, что правоохранительные органы якобы отобрали у него заграничный паспорт, а в сентябре он должен ставить в Штутгарте оперу-сказку "Ганс и Гретель" Энгельберта Хумпердинка. Правоохранители, как и "Гоголь-центр", пока не комментировали данную информацию.

В свое время премию "Европа – театру" получили легенды театра от Питера Брука до Гарольда Пинтера. В 2017 году премию также получают актеры Изабель Юппер и Джереми Айронс.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин — бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии". Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Малобродского по делу о мошенничестве в составе организованной группы, ему грозит до 10 лет заключения.