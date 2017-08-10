Кадыров заявил, что в Чечне не будут смотреть "Матильду"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя выдачу прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя "Матильда", заявил, что жители региона не будут тратить время на просмотр этого фильма.

Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов сообщил журналистам в четверг, что министерство выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", картине присвоена категория 16+.

Ранее глава республики обращался с просьбой не показывать "Матильду" в Чечне к министру культуры Владимиру Мединскому, Минкультуры пообещало учесть его просьбу. Как пояснили в Минкультуры, прокатное удостоверение выдается на всю страну, однако регионы уполномочены самостоятельно ограничить прокат фильма на своей территории.

"Никакого запрета не будет! Знаете, почему? Очень просто! В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма. Уверен, что и в других регионах фильм не найдет зрителя", — написал он на своей страничке в Instagram.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

По словам Кадырова, "есть темы, которые в интересах общества, ради высших интересов нельзя трогать и, тем более, обливать грязью".

"Но Минкульт финансирует фильмы, которые имеют возрастные ограничения на просмотр. Представьте себе, какими духовными, моральными, этическими, патриотическими ценностями наполнена картина, если в зал не допускаются лица до 16 лет", — написал глава Чечни.

"Вот так и растят молодое поколение, для которого не существуют патриотизм, Родина, долг, любовь к Отечеству. Ничего удивительного, если Минкультуры поддерживает бескультурье в "творчестве". Но не всё зависит от данного министерства и от его прокатного удостоверения", — заключил Кадыров.