ВЫБОРГ, 10 авг — РИА Новости. Бразильский режиссер Чарли Браун представляет на фестивале "Окно в Европу" в конкурсе "Копродукция" фильм "Красный русский" совместного производства Бразилии, России и Португалии.

Показ состоится 10 августа в кинотеатре "Выборг Палас".

Фильм "Красный русский" — основан на документальном материале плюс художественный вымысел. Это рассказ о реально произошедшем путешествии двух молодых бразильских актрис Марты Новилл и Марии Маноэлы в Россию для совершенствования своего актерского мастерства и знакомства со знаменитой на весь мир русской школой. В Москве они проходили обучение в одном из лучших театральных вузов — Школе-студии МХАТ, познавали новую культуру, привыкали к жизни с метелью и гололедом, но и, конечно, влюблялись.

Идея снять об этом фильм пришла режиссеру после знакомства с путевыми заметками одной из актрис.

"Все началось с того, что Марта вела страничку в интернете, где описывала свое пребывание в России. А поскольку она довольно известная в Бразилии актриса, ее рассказы не остались незамеченными. Путевые заметки Марты были опубликованы в одном из литературных журналов, где их прочитал режиссер и сразу загорелся снять об этом фильм. Кстати, именно эти заметки, которые Марта назвала "Красный русский" (так обозначен цвет ее помады) дали название фильму", — рассказала РИА Новости исполнительный продюсер картины Анастасия Луковникова.

По словам продюсера, Браун пригласил Марту для написания сценария, за который они получили премию на фестивале в Рио-де-Жанейро.

"Фильм снимался как некий эксперимент на стыке документального и игрового кино. Много импровизировали. И в картину вошло не только то, что было в том уже пришлом путешествии, но и то, что происходило в этот приезд", — сказала Луковникова.

Как рассказала продюсер, Браун, решив повторить в точности то, что прошли эти актрисы, привез в Москву целую группу бразильских артистов, которые во время съемок — и это все вошло в картину — проходили курс актерской науки в Театральном училище имени Щукина. Это были настоящие занятия по актерскому мастерству с педагогом, подготовка отрывков, обсуждение. Кроме того, бразильские артисты ходили на спектакли столичных театров. Огромные впечатления остались у бразильских артистов от Дома ветеранов кино, где они жили и встречались с известными кинематографистами, погружались в мир воспоминаний о советском кино.

"Съемки шли постоянно — в театре, на занятиях, в кафе, на прогулке по заснеженной Москве, где в марте, когда шли съемки, вдруг повалил снег, и бразильцы играли в снежки, катались по льду. Для них, конечно, это была настоящая экзотика" — отметила продюсер.

Такую сложную большую картину, по мнению Луковниковой, можно было снять объединенными усилиями кинематографистов трех стран и это еще раз подтверждает, насколько актуальна форма совместного производства.

"В Бразилии фильм "Красный русский" уже вышел в прокат и имеет огромный успех. Теперь создатели картины с волнением ждут, как ее примет российский зритель", — сообщила Луковникова.