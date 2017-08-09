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Культура

Питт и Джоли могут отозвать заявление о разводе, сообщили СМИ

17:4309.08.2017
(обновлено: 18:02 09.08.2017)
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© AP Photo / Invision/Joel Ryan Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт в Лондоне. Архивное фотоГолливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Invision/Joel Ryan

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, подавшие документы на развод почти год назад, могут полностью возобновить отношения, пишет журнал US Weekly со ссылкой на близкие к паре источники.

Американский актер Бред Питт. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man
Примерный отец: ФБР решило не выдвигать обвинения против Брэда Питта

"Развод заглох. За последние несколько месяцев они ничего не сделали, чтобы продвинуть этот процесс, и всем кажется, что они и не собираются это делать", — сообщил собеседник издания.

В мае журнал уже писал, что Питт и Джоли встречаются втайне от своих детей. Отмечалось, что на потепление отношений особенно благотворно повлиял отказ Питта от спиртного. По мнению друзей, приостановка бракоразводного процесса может означать, что пара сделает и следующий шаг.

Американский актер Брэд Питт. Архивное фото
© AP Photo / Invision/Jonathan Short
Брэд Питт о решении Джоли развестись: сейчас главное - благополучие детей

"Все думают, что они снова могут начать жить вместе. Я не удивлюсь, если они заявят об отмене развода и попытаются все наладить", — приводит журнал слова одного из общих знакомых Питта и Джоли.

О решении Джоли развестись с Питтом стало известно в конце сентября 2016 года. Актриса объяснила свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также она попросила у суда оставить шестерых детей жить с ней. Позже сообщалось, что супруги договорились об опеке над детьми.

"Неразрешимые противоречия" мистера и миссис Смит
© AFP 2017 / Valery HacheИсточники, близкие к актрисе, утверждают, что решение Джоли связано с ее несогласием с методами воспитания детей, которые использует Бред Питт.

На фото: Анджелина Джоли на 64-ом международном кинофестивале в КаннахАктриса Анджелина Джоли на 64-ом международном кинофестивале в Каннах
© AFP 2017 / Valery Hache
Источники, близкие к актрисе, утверждают, что решение Джоли связано с ее несогласием с методами воспитания детей, которые использует Бред Питт.

На фото: Анджелина Джоли на 64-ом международном кинофестивале в Каннах
© AFP 2017 / Toru YamanakaЗвездные родители воспитывают шестерых детей, при этом лишь трое из них являются биологическими детьми Анджелины Джоли и Брэда Питта.Анджелина Джоли и Бред Питт с детьми
© AFP 2017 / Toru Yamanaka
Звездные родители воспитывают шестерых детей, при этом лишь трое из них являются биологическими детьми Анджелины Джоли и Брэда Питта.
© REUTERS / Hannibal HanschkeАнджелина Джоли до встречи с Питтом была замужем дважды. В тот момент, когда начался их роман, Питт был женат на звезде сериала "Друзья" Дженнифер Эннистон.Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт. 2009 год
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Анджелина Джоли до встречи с Питтом была замужем дважды. В тот момент, когда начался их роман, Питт был женат на звезде сериала "Друзья" Дженнифер Эннистон.
© 20th Century Fox (2005)Актеры встретились на съемках ленты "Мистер и миссис Смит" в 2004 году, однако о помолвке они объявили лишь спустя 8 лет.

Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"Кадр из фильма Мистер и миссис Смит
© 20th Century Fox (2005)
Актеры встретились на съемках ленты "Мистер и миссис Смит" в 2004 году, однако о помолвке они объявили лишь спустя 8 лет.

Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"
© AP Photo / Matt SaylesВ июле 2008 года Джоли родила двойню - мальчика Нокса Леона и девочку Вивьен Маршелин. 14 миллионов долларов, которые супружеская пара получила от одного из американских журналов за право публикации первых фото новорожденных, они пожертвовали на благотворительность.

На фото: Анджелина Джоли и Брэд Питт в Каннах, 2008 год.Анджелина Джоли и Брэд Питт. Канны, 2008 год
© AP Photo / Matt Sayles
В июле 2008 года Джоли родила двойню - мальчика Нокса Леона и девочку Вивьен Маршелин. 14 миллионов долларов, которые супружеская пара получила от одного из американских журналов за право публикации первых фото новорожденных, они пожертвовали на благотворительность.

На фото: Анджелина Джоли и Брэд Питт в Каннах, 2008 год.
© AP Photo / Lionel Cirronneau, FileПоместье "Шато Мираваль" на юге Франции, где жили Питт и Джоли со своими детьми.Дом Брэда Питта и Анджелины Джоли
© AP Photo / Lionel Cirronneau, File
Поместье "Шато Мираваль" на юге Франции, где жили Питт и Джоли со своими детьми.
© AP PhotoОфициальная бракосочетание пары состоялось в 2014 году во Франции. СМИ писали, что на церемонии, которая прошла в маленькой часовне в их поместье Мираваль, присутствовали лишь родные и близкие друзья.

На фото: Анджелина Джоли и Бред Питт с дочерью Захарой и сыном Мэддоксом в Мумбаи, 2006 год.Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми, 2006 год
© AP Photo
Официальная бракосочетание пары состоялось в 2014 году во Франции. СМИ писали, что на церемонии, которая прошла в маленькой часовне в их поместье Мираваль, присутствовали лишь родные и близкие друзья.

На фото: Анджелина Джоли и Бред Питт с дочерью Захарой и сыном Мэддоксом в Мумбаи, 2006 год.
© AP Photo / Domenico StinellisАнджелина Джоли дебютировала в кино в 1982 году, однако настоящую популярность ей принес фильм 2001 года "Лара Крофт: расхитительница гробниц". В этом же году Джоли стала послом доброй воли ООН. Актриса ездила с гуманитарными миссиями в Эквадор, Кению, Анголу и ряд других стран.

На фото: Джоли с сыном Мэддоксом, которого она усыновила в 2002 году в камбодже.Актриса Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом. 2004 год
© AP Photo / Domenico Stinellis
Анджелина Джоли дебютировала в кино в 1982 году, однако настоящую популярность ей принес фильм 2001 года "Лара Крофт: расхитительница гробниц". В этом же году Джоли стала послом доброй воли ООН. Актриса ездила с гуманитарными миссиями в Эквадор, Кению, Анголу и ряд других стран.

На фото: Джоли с сыном Мэддоксом, которого она усыновила в 2002 году в камбодже.
© AP Photo / Frank AugsteinВ интервью различным изданиям Брэд Питт не раз заявлял, что ему очень повезло, что именно Джоли стала матерью его детей.Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт. 2013 год
© AP Photo / Frank Augstein
В интервью различным изданиям Брэд Питт не раз заявлял, что ему очень повезло, что именно Джоли стала матерью его детей.
© AP Photo / John ShearerОтношения Джоли и Питта всегда были в центре обсуждения светской хроники, американские папарации даже придумали слово, обозначающее эту звездную пару, - "Бранджелина" (Brangelina).

На фото: Анджелина Джоли и Брэд Питт во время 88-ой церемонии вручения премии Оскар.Анджелина Джоли и Брэд Питт во время 88-ой церемонии вручения премии Оскар
© AP Photo / John Shearer
Отношения Джоли и Питта всегда были в центре обсуждения светской хроники, американские папарации даже придумали слово, обозначающее эту звездную пару, - "Бранджелина" (Brangelina).

На фото: Анджелина Джоли и Брэд Питт во время 88-ой церемонии вручения премии Оскар.
© REUTERS / Mario AnzuoniВо время официального оформления отношений пара заключила жесткий брачный контракт, по которому в случае измены Питт будет лишен права совместной опеки над детьми.Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт. 2014 год
© REUTERS / Mario Anzuoni
Во время официального оформления отношений пара заключила жесткий брачный контракт, по которому в случае измены Питт будет лишен права совместной опеки над детьми.
© AFP 2017 / Carl CourtОдной из возможных причин расставания звездной пары СМИ называют роман Брэда Питта с французской актрисой Марион Коттийяр.Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт
© AFP 2017 / Carl Court
Одной из возможных причин расставания звездной пары СМИ называют роман Брэда Питта с французской актрисой Марион Коттийяр.
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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Ф. Быченков
Погуляли сами по себе - не понравилось?
17:45
09.08.2017
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