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Культура

Кинопремьеры недели: "Валериан и город тысячи планет" и "Люмьеры!" Фремо

16:3309.08.2017
(обновлено: 16:47 09.08.2017)
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© Fotolia / StockPhotoProЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. На этой неделе российский прокат захватит французский кинематограф – на экраны выходит самый дорогостоящий фильм европейского кино "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона, а также документальный фильм директора Каннского фестиваля Тьерри Фремо "Люмьеры!". А те, кто предпочитает французам продукцию Голливуда, могут отправиться на фильм ужасов "Проклятие Аннабель: зарождение зла".

Валериан и город тысячи планет

© Фото : EuropaCorp, 2017Кадр из фильма "Валериан и город тысячи планет"(2017)
© Фото : EuropaCorp, 2017
Кадр из фильма "Валериан и город тысячи планет"(2017)

"Валериан и город тысячи планет" Бессона стал самым масштабным и дорогостоящим фильмом за всю историю европейского кинематографа. Сам режиссер так сильно ждал этой картины, что назвал "Пятый элемент" репетицией, а "Люси" – всего лишь тизером к ней.

Открытие фестиваля XXV Окно в Европу. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В XXVIII веке два космических спецагента – Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) –отправляются на планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики. Однако рядовая операция оборачивается подозрительным делом, и агенты становятся невольными участниками межгалактического заговора. Кто-то решил захватить власть в городе Тысячи Планет, и миссия Валериан и Лорелин защитить Вселенную от надвигающейся опасности. Компанию ДеХаану, который недавно воплотил на экране образ легенды американского кинематографа Джеймса Дина, а также Делевинь, переквалифицировавшейся из модели в актрису, составили далеко не последние актеры мирового кино – Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман, а также певица Рианна.

Михаил Кукушкин. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Несмотря на широкий размах замысла Бессона и обилие спецэффектов, по мнению критиков, картине не суждена судьба блокбастера. На сайте Rotten Tomatoes "Валериану" рецензенты поставили всего 5,5 балла из 10, а зрители — 3,4 балла из 5. Критики отмечают, что фильм получился энергичным с захватывающими спецэффектами, которые зачастую маскируют провалы и несоответствия в сюжете.

Проклятие Аннабель: зарождение зла

Вторая часть фильма ужасов про одержимое творение кукольника. Через несколько лет после трагической гибели их маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта. Вскоре те становятся мишенью для Аннабель. Режиссером картины стал Дэвид Ф. Сандберг, чей дебют "И гаснет свет…" также был снят в жанре фильма ужасов и получил смешанные оценки критиков и публики.

© Фото : Atomic Monster, New Line Cinema, Warner Bros., 2017Кадр из фильма "Проклятие Аннабель: зарождение зла"
© Фото : Atomic Monster, New Line Cinema, Warner Bros., 2017
Кадр из фильма "Проклятие Аннабель: зарождение зла"
В фильме задействованы актеры Стефани Сигман, Талита Бейтман, Филипп Култхард и 11-летняя Лулу Уилсон, которой, однако, не в новинку сниматься в хорроре (юная актриса участвовала в фильмах "Уиджи. Проклятие доски дьявола" и "Избави нас от лукавого"). По словам критиков, которые на Rotten Tomatoes поставили картине 6,4 балла из 10, фильм не ударил в грязь лицом и стал достойным продолжением франшизы. "Он доказывает, что странно вида куклы по-прежнему леденят кровь", — отмечается на сайте.

Люмьеры!

Марат Башаров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Башаров снялся в фильме "Мулла" о возрождении ислама в татарской деревне
Документальный фильм, созданный директором Каннского фестиваля и Люмьеровского института в Лионе Тьерри Фремо, представляет собой альманах, в котором собраны более ста отреставрированных картин создателей кинематографа братьев Люмьер, которые были сняты с 1895 по 1905 года.

О жизни в начале двадцатого века и идеях, которые впоследствии легли в основу всего мирового кино, рассказывает сам Фремо. Он начинает с самого первого опыта братьев, когда они, работая на мануфактуре своего отца по производству фотографической пленки, решили заснять на свой новый аппарат (синематограф), как рабочие выходят с фабрики в конце рабочего дня.

© Фото : Тьерри Фремо, 2017Кадр из документального фильма "Люмьеры!"(2017)
© Фото : Тьерри Фремо, 2017
Кадр из документального фильма "Люмьеры!"(2017)

Пользователи сайта Internet Movie Database поставили картине 8,3 балла из 10. По словам критиков, фильм необходим для понимания как истоков создания кино, так и вклада самих Люмьеров в развитие новой художественной формы. Фремо, демонстрируя картины о потопе в Лионе или работницах, стирающих белье в реке, демонстрирует, насколько важно положение камеры для показа того или иного события, а с помощью ленты "Садовник" напоминает, что братья также зародили жанр комедии в кино.

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